Маршрут следования поезда 6148 Минеральные Воды — Кисловодск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Минеральные Воды — Кисловодск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Минеральные Воды
21:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Остановочный пункт 3км
21:04
21:05
2 км.
0 ч. 4 мин.
Остановочный пункт 5км
21:07
21:08
4 км.
0 ч. 7 мин.
Змейка
21:11
21:11
7 км.
0 ч. 11 мин.
Бештау
21:18
21:19
11 км.
0 ч. 18 мин.
Иноземцево
21:22
21:23
13 км.
0 ч. 22 мин.
Машук
21:25
21:26
15 км.
0 ч. 25 мин.
Лермонтовский
21:29
21:30
17 км.
0 ч. 29 мин.
Пятигорск
21:35
21:36
19 км.
0 ч. 35 мин.
Новопятигорск
21:39
21:40
22 км.
0 ч. 39 мин.
Скачки
21:43
21:44
23 км.
0 ч. 43 мин.
Золотушка
21:48
21:49
29 км.
0 ч. 48 мин.
Ессентуки
21:56
21:57
33 км.
0 ч. 56 мин.
Белый Уголь
22:02
22:03
37 км.
1 ч. 2 мин.
Подкумок
22:11
22:12
44 км.
1 ч. 11 мин.
Минутка
22:19
22:20
49 км.
1 ч. 19 мин.
Кисловодск
22:25
51 км.
1 ч. 25 мин.
