Маршрут следования и продажа билетов
10:50
1 ч. 35 мин.
12:25
17
Маршрут следования поезда 6150 Минеральные Воды — Кисловодск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Минеральные Воды — Кисловодск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Минеральные Воды
10:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Остановочный пункт 3км
10:54
10:55
2 км.
0 ч. 4 мин.
Остановочный пункт 5км
10:57
10:58
4 км.
0 ч. 7 мин.
Змейка
11:01
11:01
7 км.
0 ч. 11 мин.
Бештау
11:08
11:09
11 км.
0 ч. 18 мин.
Иноземцево
11:12
11:13
13 км.
0 ч. 22 мин.
Машук
11:15
11:16
15 км.
0 ч. 25 мин.
Лермонтовский
11:19
11:20
17 км.
0 ч. 29 мин.
Пятигорск
11:25
11:27
19 км.
0 ч. 35 мин.
Новопятигорск
11:30
11:31
22 км.
0 ч. 40 мин.
Скачки
11:34
11:37
23 км.
0 ч. 44 мин.
Золотушка
11:41
11:42
29 км.
0 ч. 51 мин.
Ессентуки
11:49
11:52
33 км.
0 ч. 59 мин.
Белый Уголь
11:57
11:58
37 км.
1 ч. 7 мин.
Подкумок
12:06
12:12
44 км.
1 ч. 16 мин.
Минутка
12:19
12:20
49 км.
1 ч. 29 мин.
Кисловодск
12:25
51 км.
1 ч. 35 мин.
