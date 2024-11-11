Маршрут следования и продажа билетов
купить билет на поезд 6228 Белгород — Курск
Маршрут следования поезда 6228 Белгород — Курск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Белгород — Курск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Белгород
15:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Беломестная
15:39
15:40
9 км.
0 ч. 9 мин.
Шопино
15:44
15:45
12 км.
0 ч. 14 мин.
Терновка
15:48
15:48
14 км.
0 ч. 18 мин.
Вислое
15:50
15:51
16 км.
0 ч. 20 мин.
Остановочный пункт 676км
15:53
15:54
17 км.
0 ч. 23 мин.
Гостищево
15:57
15:58
19 км.
0 ч. 27 мин.
Озерово
16:02
16:03
21 км.
0 ч. 32 мин.
Сажное
16:06
16:07
24 км.
0 ч. 36 мин.
Тетеревино
16:11
16:12
28 км.
0 ч. 41 мин.
Беленихино
16:18
16:19
35 км.
0 ч. 48 мин.
Танковое Поле
16:23
16:24
40 км.
0 ч. 53 мин.
Парк Победы
16:30
16:31
44 км.
1 ч. 0 мин.
Прохоровка
16:35
16:36
47 км.
1 ч. 5 мин.
Музейный Комплекс
16:37
16:40
48 км.
1 ч. 7 мин.
Ельниково
16:48
16:48
57 км.
1 ч. 18 мин.
Ольшанка
16:52
16:52
62 км.
1 ч. 22 мин.
Вихровка
16:58
16:58
66 км.
1 ч. 28 мин.
Ржава
17:03
17:05
70 км.
1 ч. 33 мин.
Остановочный пункт 609км
17:09
17:10
74 км.
1 ч. 39 мин.
Сараевка
17:16
17:31
80 км.
1 ч. 46 мин.
Остановочный пункт 600км
17:34
17:35
82 км.
2 ч. 4 мин.
Надежевка
17:38
17:38
85 км.
2 ч. 8 мин.
Солнцево
17:43
17:44
90 км.
2 ч. 13 мин.
Гридасово
17:48
17:48
95 км.
2 ч. 18 мин.
Шумаково
17:53
17:54
100 км.
2 ч. 23 мин.
Остановочный пункт 574км
17:57
17:58
106 км.
2 ч. 27 мин.
Красниково
18:00
18:01
108 км.
2 ч. 30 мин.
Гуторово
18:03
18:04
110 км.
2 ч. 33 мин.
Полевая
18:09
18:10
115 км.
2 ч. 39 мин.
Колодное
18:16
18:16
121 км.
2 ч. 46 мин.
Заплава
18:19
18:20
124 км.
2 ч. 49 мин.
Конарево
18:23
18:24
127 км.
2 ч. 53 мин.
Клюква
18:30
18:31
132 км.
3 ч. 0 мин.
Курск
18:41
138 км.
3 ч. 11 мин.
