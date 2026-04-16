Светлана – отзыв о поезде 120В Едем 120 поездом из Москвы в Санкт-Петербург 5 января в вагоне СВ. Никаких услуг кроме белья не предусмотрено ( нет тапочек, питания , доступа карточкой, душа ) Вагоны старые, душно , туалеты как в дешёвой плацкарте. Никому не советую брать СВ на этот поезд. На восточном вокзале объявляли по громкой связи, что в зал повышенного комфорта бесплатно допускаются пассажиры СВ, но на деле нам эту услугу не предоставили

Денис П. – отзыв о поезде 742А Все сидение было буквально в каких-то пятнах. Буду надеяться что от чая а не от других жидкостей. В вагоне полы грязные. Можно было бы на мой взгляд убираться и получше.

Анатолий – отзыв о поезде 740В Не везде есть розетки и это немного огорчило, потому что каждый сейчас имеет по несколько устройств и всем нужно заряжаться. Доехали без происшествий, поездка более-менее нормально прошла.

Татьяна – отзыв о поезде 738В До этого поезда всегда пользовались сапсаном но этот поезд однозначно гораздо лучше. Стоимость билета минимальна и при этом получаете столько удобств. Если вы будете путешествовать втроем, советуем вам выкупить четвертое место в купе, чтобы была только одна ваша компания.

Петр Александрович – отзыв о поезде 274В Поехали в столицу на этом поезде. Было вполне нормально. Я, жена и сын. Втроем. Брали плацкарт. Считаю что за ту стоимость которая была – поездка замечательно прошла. Сын впервые ехал на поезде. Ему понравилось.

Маргарита – отзыв о поезде 242В Добрый день! Мне все понравилось! Поезд просто замечательный. Персонал очень вежливый и солнечный. Также повезло с пассажирами и соседями. Не было всяких дебоширов и пьяных компаний. Благодарю за поездку.

Солонович Даша – отзыв о поезде 236В Если бы не пьяный контингент которого угораздило ехать почему-то именно В МОЕМ вагоне, то было бы все нормально. Мне как всегда «везет» с такими ситуацияим и эта поездка не оказалась исключением.

Наталия – отзыв о поезде 218В Не поезд а катастрофа настоящая! Сломался чайник, так чтобы заварить чай – проводницы бегали в соседний вагон. А у тех туалет сломался и они к нам в вагон бегали и у нас была очередь. И смех и грех.

Валентина – отзыв о поезде 208В Привет! Поезд быстрый, проводницы культурные и вежливые. Вагон убитый и старый (я думала такие уже не ездят). В целом твёрдая 4.

Михаил М. – отзыв о поезде 206В Ехал пару остановок – очень уютно внутри и тепло. За окном был минус 10, в поезде плюс 25.

Елена Дмитриевна – отзыв о поезде 204В Порадовала чистота в вагоне и отношение проводниц. Не порадовала цена, которая могла бы быть поменьше)))) В общем и целом советую и рекомендую!!!!

Рита – отзыв о поезде 082В Добрый. Мы ехали с дочкой до Москвы. Все очень понравилось, и обслуживание и персонал. Хотелось бы, чтобы лучше убирали туалеты. В углах была заметна прошлогодняя грязь, но сам унитаз был чистым.