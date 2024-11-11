Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 6401 Ковров — Владимир на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ковров — Владимир с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ковров 1
05:15
0 км.
0 ч. 0 мин.
Федулово
05:20
05:21
5 км.
0 ч. 5 мин.
Сергейцево
05:23
05:24
7 км.
0 ч. 8 мин.
Остановочный пункт 243км
05:27
05:28
10 км.
0 ч. 12 мин.
Новки I
05:31
05:32
12 км.
0 ч. 16 мин.
Камешково
05:36
05:37
17 км.
0 ч. 21 мин.
Тереховицы
05:41
05:42
21 км.
0 ч. 26 мин.
Новая Жизнь
05:45
05:46
25 км.
0 ч. 30 мин.
Второво
05:50
05:51
30 км.
0 ч. 35 мин.
Карякинская
05:55
05:56
37 км.
0 ч. 40 мин.
Выселки
05:58
05:59
39 км.
0 ч. 43 мин.
Лемешки
06:01
06:02
43 км.
0 ч. 46 мин.
Автоприбор
06:10
06:11
53 км.
0 ч. 55 мин.
Владимир
06:16
55 км.
1 ч. 1 мин.
