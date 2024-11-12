Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 6405 Ковров — Владимир. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 6405 Ковров — Владимир на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ковров — Владимир с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ковров 1
07:28
0 км.
0 ч. 0 мин.
Остановочный пункт 253км
07:31
07:32
1 км.
0 ч. 3 мин.
Федулово
07:35
07:36
4 км.
0 ч. 7 мин.
Сергейцево
07:38
07:39
6 км.
0 ч. 10 мин.
Остановочный пункт 243км
07:42
07:43
9 км.
0 ч. 14 мин.
Новки I
07:46
07:47
11 км.
0 ч. 18 мин.
Камешково
07:51
07:51
16 км.
0 ч. 23 мин.
Тереховицы
07:56
07:57
20 км.
0 ч. 28 мин.
Новая Жизнь
08:00
08:01
24 км.
0 ч. 32 мин.
Второво
08:06
08:07
29 км.
0 ч. 38 мин.
Карякинская
08:11
08:12
36 км.
0 ч. 43 мин.
Автоприбор
08:22
08:23
53 км.
0 ч. 54 мин.
Владимир
08:28
55 км.
1 ч. 0 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Ковров → Владимир Распечатать расписание поезда