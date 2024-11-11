Маршрут следования и продажа билетов
По нашим данным поезд курсирует под новым номером.
Актуальную информацию смотрите на странице поезда 627Э Хабаровск — Комсомольск На Амуре
14:07
9 ч. 3 мин.
23:10
27
Маршрут следования поезда 667Э Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре на карте со всеми остановками
Расписание поезда Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Хабаровск 1
14:07
0 км.
0 ч. 0 мин.
Волочаевка 2
14:54
14:59
37 км.
0 ч. 47 мин.
Утиный
15:14
15:15
45 км.
1 ч. 7 мин.
Остановочный пункт 22км
15:21
15:22
4000 км.
1 ч. 14 мин.
Джармен
15:31
15:32
7954 км.
1 ч. 24 мин.
Партизанские Сопки
15:53
15:54
7971 км.
1 ч. 46 мин.
Джелюмкен
16:18
16:21
7986 км.
2 ч. 11 мин.
Вандан
16:41
16:42
7997 км.
2 ч. 34 мин.
Форель
17:02
17:07
8008 км.
2 ч. 55 мин.
Дальневосточный
17:26
17:31
8018 км.
3 ч. 19 мин.
Литовко
17:44
17:49
8024 км.
3 ч. 37 мин.
Санболи
18:12
18:17
8037 км.
4 ч. 5 мин.
Нусхи
18:42
18:43
8052 км.
4 ч. 35 мин.
Сельгон
19:00
19:01
8066 км.
4 ч. 53 мин.
Разъезд №18
19:25
19:26
8085 км.
5 ч. 18 мин.
Хевчен
19:40
19:41
8094 км.
5 ч. 33 мин.
Остановочный пункт 207км
19:48
19:49
8097 км.
5 ч. 41 мин.
Разъезд №21
20:08
20:09
8110 км.
6 ч. 1 мин.
Болонь
20:29
20:34
8126 км.
6 ч. 22 мин.
Менгон
20:56
20:57
8142 км.
6 ч. 49 мин.
Тейсин
21:09
21:10
8150 км.
7 ч. 2 мин.
Эльбан
21:22
21:27
8158 км.
7 ч. 15 мин.
Подали
21:50
21:51
8176 км.
7 ч. 43 мин.
Разъезд 303км
22:01
22:02
8181 км.
7 ч. 54 мин.
Мылки
22:21
22:26
8191 км.
8 ч. 14 мин.
Хурба
22:42
22:43
8202 км.
8 ч. 35 мин.
Комсомольск-на-Амуре
23:10
8219 км.
9 ч. 3 мин.
Данный поезд в обратном направлении следует под номером 667Ж .
На обратном маршруте Комсомольск На Амуре - Хабаровск представлено расписание движения всех поездов.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Как мне кажется наверху там совсем оборзели с ценами. Как можно столько драть за купе???? Я ехала на плацкарте и было ТАКЖЕ ну вообще никакой разницы, зато поитогу в 2 раза дешевле выходит. Обдиралово полнейшее.
Спасибо за хорошую работу. Поезд понравился, проводница молодец. Конечно, если бы в нашем вагоне был рабочий кондиционер, то было бы еще лучше (душновато было). Но терпимо.
Конфетка а не поезд. Чисто, аккуратно, постельное белье нормальное. В вагоне не жарко. Чай и кофе, конечно, дороговаты, но это ожидаемо, в любом поезде так. Вежливый персонал подкупает.
Люблю когда едешь и понимаешь за что заплатил. А тут я ехал и реально не мог понять за что такие деньги космические за билеты!!! В стоимость даже ужина не включено.
Ехала с маленькой дочкой. Поездка удалась. Очень понравилось отношение проводниц к пассажирам. Вежливые и приятные в общении. Видно что совок понемногу пропадает и с жд.