Маршрут следования поезда 689Н Тайга — Новокузнецк на карте со всеми остановками
Расписание поезда Тайга — Новокузнецк с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Тайга
16:13
0 км.
0 ч. 0 мин.
Яшкино
16:40
16:42
24 км.
0 ч. 27 мин.
Юрга 1
17:16
17:26
64 км.
1 ч. 3 мин.
Топки
19:02
19:37
132 км.
2 ч. 49 мин.
Плотниково
20:15
20:17
167 км.
4 ч. 2 мин.
Ленинск-Кузнецкий-1
21:12
21:26
207 км.
4 ч. 59 мин.
Белово
22:19
22:39
238 км.
6 ч. 6 мин.
Трудармейская
23:37
23:39
270 км.
7 ч. 24 мин.
Красный Камень
23:57
23:59
286 км.
7 ч. 44 мин.
Киселевск
00:09
00:11
293 км.
7 ч. 56 мин.
Прокопьевск
00:32
00:37
306 км.
8 ч. 19 мин.
Новокузнецк
01:19
336 км.
9 ч. 6 мин.
