Тайга: билеты на поезд и расписание поездов

На странице представлено актуальное расписание поездов города Тайга. Наш сервис позволяет купить или забронировать ЖД билеты онлайн, уточнить цены и наличие билетов на поезда. Воспользуйтесь формой поиска выше и выберите удобный маршрут.

Для большинства направлений открыта продажа ЖД билетов на даты до 14 июля 2026 года включительно. Заказ билетов в городе Тайга работает круглосуточно!

Расписание отправления поездов со станции Тайга на сегодня

Отправление
Прибытие
Поезд:
Маршрут:
Отправление:
В пути:
Прибытие:
085Ы
Красный Яр
Красноярск
Новосибирск
00:16
Тайга
11 ч. 58 мин.
03:50
Новосибирск (Главный)
008Н
Новосибирск
Владивосток
00:20
Тайга
4 д. 11 ч. 38 мин.
07:32
Владивосток
207Н
Новокузнецк
Владивосток
00:20
Тайга
4 д. 17 ч. 4 мин.
07:37
Владивосток
012Й
Самара
Владивосток
00:20
Тайга
6 д. 10 ч. 25 мин.
07:32
Владивосток
010Н
Москва
Владивосток
00:26
Тайга
6 д. 11 ч. 30 мин.
10:00
Владивосток
097Э
Тында
Кисловодск
00:42
Тайга
6 д. 5 ч. 42 мин.
12:37
Кисловодск
375Э
Нерюнгри
Новосибирск
00:42
Тайга
3 д. 4 ч. 40 мин.
04:28
Новосибирск (Главный)
297Ж
Тында
Новосибирск
00:56
Тайга
2 д. 21 ч. 16 мин.
04:34
Новосибирск (Главный)
002Щ
Россия
Москва
Владивосток
01:03
Тайга
6 д. 0 ч. 22 мин.
00:07
Владивосток
062М
Москва
Владивосток
01:03
Тайга
6 д. 0 ч. 22 мин.
00:07
Владивосток
091И
Северобайкальск – Москва
Северобайкальск
Москва
01:16
Тайга
3 д. 18 ч. 4 мин.
06:28
Москва (Ярославский Вокзал)
078Э
Новосибирск
Нерюнгри
01:17
Тайга
3 д. 14 ч. 0 мин.
11:52
Нерюнгри
055Ы
Енисей
Красноярск
Москва
01:22
Тайга
2 д. 13 ч. 12 мин.
05:52
Москва (Ярославский Вокзал)
638Н
Новосибирск
Томск
01:30
Тайга
6 ч. 50 мин.
03:50
Томск 2
619Н
Томск
Новокузнецк
01:30
Тайга
11 ч. 54 мин.
10:51
Новокузнецк
338Н
Новосибирск
Томск
01:30
Тайга
6 ч. 50 мин.
03:50
Томск 2
291Ы
Красноярск
Москва
01:32
Тайга
2 д. 12 ч. 46 мин.
05:52
Москва (Ярославский Вокзал)
099Э
Владивосток
Москва
01:35
Тайга
6 д. 17 ч. 40 мин.
11:13
Москва (Ярославский Вокзал)
001Э
Россия
Владивосток
Москва
01:50
Тайга
6 д. 19 ч. 45 мин.
11:10
Москва (Ярославский Вокзал)
133С
Анапа
Томск
01:59
Тайга
3 д. 18 ч. 5 мин.
04:05
Томск 2
203С
Анапа
Томск
02:59
Тайга
3 д. 18 ч. 20 мин.
05:00
Томск 2
057С
Кисловодск
Иркутск
03:09
Тайга
4 д. 18 ч. 13 мин.
06:41
Иркутск (Пассажирский)
038Н
Томич
Москва
Томск
03:37
Тайга
2 д. 7 ч. 6 мин.
05:31
Томск 2
097С
Кисловодск
Тында
04:07
Тайга
6 д. 0 ч. 10 мин.
19:00
Тында
112Н
Новосибирск
Тында
04:07
Тайга
2 д. 18 ч. 28 мин.
19:00
Тында
869Н
Томск
Новосибирск
04:09
Тайга 2
4 ч. 47 мин.
07:22
Новосибирск (Главный)
141Н
Томск
Новосибирск
04:12
Тайга 2
4 ч. 50 мин.
07:25
Новосибирск (Главный)
129С
Анапа
Красноярск
04:25
Тайга
3 д. 17 ч. 11 мин.
12:36
Красноярск (Пассажирский)
229С
Анапа
Северобайкальск
04:25
Тайга
4 д. 22 ч. 52 мин.
18:22
Северобайкальск
205С
Анапа
Иркутск
04:30
Тайга
4 д. 18 ч. 33 мин.
14:03
Иркутск (Пассажирский)
235С
Анапа
Тында
04:30
Тайга
6 д. 4 ч. 6 мин.
23:36
Тында
201С
Анапа
Красноярск
04:30
Тайга
3 д. 18 ч. 32 мин.
14:02
Красноярск (Пассажирский)
402Н
Бийск
Томск
04:46
Тайга 2
15 ч. 29 мин.
06:33
Томск 2
306Н
Бийск
Томск
04:46
Тайга 2
15 ч. 29 мин.
06:33
Томск 2
242С
Таврия
Адлер
Иркутск
04:54
Тайга
4 д. 19 ч. 25 мин.
08:31
Иркутск (Пассажирский)
128Ы
Адлер
Красноярск
05:05
Тайга
3 д. 22 ч. 11 мин.
15:33
Красноярск (Пассажирский)
270С
Адлер
Чита
05:05
Тайга
5 д. 18 ч. 13 мин.
11:35
Чита 2
274С
Адлер
Северобайкальск
05:05
Тайга
5 д. 3 ч. 49 мин.
21:11
Северобайкальск
211Э
Анапа
Красноярск
05:05
Тайга
3 д. 20 ч. 3 мин.
15:33
Красноярск (Пассажирский)
602Н
Бийск
Томск
06:15
Тайга 2
15 ч. 30 мин.
07:45
Томск 2
530Н
Тайга
Томск
06:28
Тайга
1 ч. 50 мин.
08:18
Томск 2
068Ы
Москва
Абакан
07:13
Тайга
3 д. 3 ч. 10 мин.
02:30
Абакан
694Н
Тайга
Томск
07:20
Тайга
1 ч. 43 мин.
09:03
Томск 2
412Н
Тайга
Томск
07:20
Тайга
1 ч. 43 мин.
09:03
Томск 2
116С
Адлер
Томск
07:58
Тайга 2
3 д. 20 ч. 36 мин.
09:38
Томск 2
116Э
Адлер
Томск
07:58
Тайга 2
3 д. 20 ч. 36 мин.
09:38
Томск 2
133Н
Томск
Анапа
08:35
Тайга
3 д. 22 ч. 24 мин.
04:15
Анапа
067Ы
Абакан
Москва
09:02
Тайга
3 д. 3 ч. 28 мин.
17:43
Москва (Ярославский Вокзал)
347Н
Северобайкальск
Барнаул
09:02
Тайга
2 д. 5 ч. 21 мин.
18:41
Барнаул
263Н
Новокузнецк
Санкт-Петербург
09:35
Тайга
3 д. 8 ч. 48 мин.
07:30
Санкт-Петербург (Витебский Вокзал)
077Э
Нерюнгри
Новосибирск
10:01
Тайга
3 д. 14 ч. 18 мин.
13:15
Новосибирск (Главный)
241И
Иркутск
Адлер
10:07
Тайга
4 д. 21 ч. 34 мин.
04:45
Адлер
269Ч
Чита
Адлер
10:07
Тайга
5 д. 17 ч. 19 мин.
04:45
Адлер
637Н
Томск
Новосибирск
10:49
Тайга
6 ч. 39 мин.
14:58
Новосибирск (Главный)
337Н
Томск
Новосибирск
10:49
Тайга
6 ч. 39 мин.
14:58
Новосибирск (Главный)
153И
Новокузнецк
Анапа
11:03
Тайга
4 д. 12 ч. 20 мин.
10:14
Анапа
037Н
Томич
Томск
Москва
11:07
Тайга
2 д. 5 ч. 39 мин.
14:13
Москва (Ярославский Вокзал)
100Щ
Москва
Владивосток
12:03
Тайга
6 д. 23 ч. 3 мин.
23:38
Владивосток
203Н
Томск
Анапа
12:14
Тайга
3 д. 19 ч. 7 мин.
04:15
Анапа
001М
Россия
Владивосток
Москва
12:25
Тайга
6 д. 1 ч. 48 мин.
13:58
Москва (Ярославский Вокзал)
348Н
Барнаул
Северобайкальск
12:48
Тайга
2 д. 3 ч. 37 мин.
06:45
Северобайкальск
100Э
Таврия
Москва
Владивосток
12:49
Тайга
6 д. 22 ч. 31 мин.
23:06
Владивосток
002Э
Москва
Владивосток
13:01
Тайга
6 д. 22 ч. 17 мин.
23:17
Владивосток
973Э
Владивосток
Москва
13:13
Тайга
10 д. 5 ч. 5 мин.
01:00
Москва (Ярославский Вокзал)
305Н
Томск
Бийск
13:31
Тайга 2
16 ч. 18 мин.
04:16
Бийск
161Э
Владивосток
Москва
14:10
Тайга
6 д. 9 ч. 15 мин.
16:00
Москва (Ярославский Вокзал)
169Э
Владивосток
Новосибирск
14:10
Тайга
4 д. 10 ч. 52 мин.
17:37
Новосибирск (Главный)
009Н
Владивосток
Москва
14:10
Тайга
6 д. 9 ч. 15 мин.
16:00
Москва (Ярославский Вокзал)
901Ы
Красноярск
Москва
14:10
Тайга
2 д. 11 ч. 10 мин.
16:00
Москва (Ярославский Вокзал)
153С
Анапа
Новокузнецк
14:11
Тайга
4 д. 9 ч. 19 мин.
00:44
Новокузнецк
553С
Анапа
Новокузнецк
14:11
Тайга
4 д. 13 ч. 53 мин.
05:18
Новокузнецк
601Н
Томск
Бийск
14:17
Тайга 2
14 ч. 56 мин.
03:41
Бийск
275Н
Новокузнецк
Казань
14:30
Тайга
2 д. 0 ч. 57 мин.
06:27
Казань (Пассажирская)
153Н
Новокузнецк
Анапа
14:31
Тайга
4 д. 8 ч. 40 мин.
10:14
Анапа
167Ы
Красноярск
Адлер
14:35
Тайга
4 д. 4 ч. 3 мин.
08:38
Адлер
401Н
Томск
Бийск
14:35
Тайга 2
15 ч. 16 мин.
04:16
Бийск
115И
Томск
Адлер
14:35
Тайга 2
3 д. 16 ч. 32 мин.
05:32
Адлер
688Н
Тайга
Томск
14:40
Тайга
1 ч. 45 мин.
16:25
Томск 2
390Н
Тайга
Томск
14:40
Тайга
1 ч. 45 мин.
16:25
Томск 2
593С
Анапа
Новокузнецк
14:41
Тайга
4 д. 9 ч. 2 мин.
00:22
Новокузнецк
168С
Таврия
Адлер
Красноярск
14:51
Тайга
4 д. 4 ч. 26 мин.
00:42
Красноярск (Пассажирский)
273И
Северобайкальск
Адлер
15:25
Тайга
5 д. 8 ч. 2 мин.
08:01
Адлер
127Ы
Красноярск
Адлер
15:25
Тайга
4 д. 1 ч. 53 мин.
08:01
Адлер
211Ы
Красноярск
Анапа
15:25
Тайга
4 д. 0 ч. 17 мин.
06:25
Анапа
269Ь
Чита
Адлер
15:25
Тайга
5 д. 16 ч. 4 мин.
08:01
Адлер
069Я
Чита
Тюмень
15:42
Тайга
2 д. 23 ч. 43 мин.
14:29
Тюмень
689Н
Тайга
Новокузнецк
16:13
Тайга
9 ч. 6 мин.
01:19
Новокузнецк
389Н
Тайга
Новокузнецк
16:13
Тайга
9 ч. 6 мин.
01:19
Новокузнецк
157С
Анапа
Иркутск
16:39
Тайга
5 д. 5 ч. 56 мин.
20:26
Иркутск (Пассажирский)
310Н
Новосибирск
Новокузнецк
16:46
Тайга 2
18 ч. 19 мин.
07:49
Новокузнецк
870Н
Новосибирск
Томск
16:46
Тайга 2
4 ч. 43 мин.
18:13
Томск 2
142Н
Новосибирск
Томск
16:48
Тайга 2
4 ч. 49 мин.
18:19
Томск 2
069Ь
Чита – Москва
Чита
Москва
17:25
Тайга
4 д. 13 ч. 56 мин.
04:56
Москва (Ярославский Вокзал)
076Э
Таврия
Москва
Нерюнгри
18:37
Тайга
5 д. 4 ч. 9 мин.
17:19
Нерюнгри
082И
Москва
Улан-Удэ
18:38
Тайга
3 д. 18 ч. 36 мин.
11:14
Улан-Удэ
092И
Москва – Северобайкальск
Москва
Северобайкальск
18:38
Тайга
3 д. 15 ч. 10 мин.
08:00
Северобайкальск
276Э
Казань
Новокузнецк
19:15
Тайга
2 д. 6 ч. 26 мин.
04:42
Новокузнецк
086Ы
Красный Яр
Новосибирск
Красноярск
19:26
Тайга
11 ч. 48 мин.
03:50
Красноярск (Пассажирский)
129Ы
Красноярск
Анапа
20:20
Тайга
3 д. 18 ч. 40 мин.
06:30
Анапа
229И
Северобайкальск
Анапа
20:20
Тайга
4 д. 22 ч. 27 мин.
06:30
Анапа
056Ы
Енисей
Москва
Красноярск
20:32
Тайга
2 д. 12 ч. 3 мин.
04:53
Красноярск (Пассажирский)
205И
Иркутск
Анапа
20:33
Тайга
4 д. 16 ч. 2 мин.
06:25
Анапа
235Э
Тында
Анапа
20:33
Тайга
6 д. 2 ч. 35 мин.
06:25
Анапа
201Ы
Красноярск
Анапа
20:33
Тайга
3 д. 18 ч. 49 мин.
06:25
Анапа
070Я
Фирменный
Москва
Чита
21:13
Тайга
4 д. 10 ч. 58 мин.
00:18
Чита 2
070Ч
Москва
Чита
21:28
Тайга
4 д. 11 ч. 0 мин.
00:15
Чита 2
081И
Улан-Удэ
Москва
22:06
Тайга
3 д. 20 ч. 42 мин.
05:30
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
007Н
Владивосток
Новосибирск
22:11
Тайга
4 д. 11 ч. 15 мин.
01:45
Новосибирск (Главный)
011Й
Владивосток
Самара
22:11
Тайга
6 д. 7 ч. 7 мин.
21:37
Самара
207Э
Владивосток
Новокузнецк
22:15
Тайга
4 д. 16 ч. 6 мин.
07:56
Новокузнецк
075Э
Нерюнгри
Москва
22:39
Тайга
5 д. 5 ч. 45 мин.
04:42
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
197И
Иркутск
Москва
22:44
Тайга
3 д. 11 ч. 5 мин.
05:10
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
609Н
Томск
Новокузнецк
22:51
Тайга
11 ч. 58 мин.
07:56
Новокузнецк
409Н
Томск
Новокузнецк
22:54
Тайга
11 ч. 54 мин.
07:49
Новокузнецк
278И
Листвянка (ст. Байкал)
Нижний Новгород
22:56
Тайга
3 д. 16 ч. 18 мин.
23:13
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
609И
Новокузнецк
Томск
23:30
Тайга
12 ч. 27 мин.
01:25
Томск 2
620Н
Тайга
Томск
23:30
Тайга
1 ч. 54 мин.
01:24
Томск 2
409И
Новокузнецк
Томск
23:35
Тайга
12 ч. 27 мин.
01:25
Томск 2
309Н
Новокузнецк
Новосибирск
23:35
Тайга
18 ч. 24 мин.
07:22
Новосибирск (Главный)
Чем меньше времени до отправления поезда, тем выше цены на ж/д билеты.

На 14 апреля 2026 года расписание поездов в городе Тайга включает 234 поезда дальнего следования. Больше всего поездов прибывает на вокзал утром, а отправляются с вокзала днем.

Согласно расписанию:

  • первый поезд отправляется в 00:32 по направлению к станции Новосибирск;
  • последний поезд прибывает в 23:38 от станции Владивосток.

Продажа билетов на поезда дальнего следования осуществляется как онлайн, так и в ЖД кассе вокзала города Тайга.

Актуальное расписание поездов станции Тайга, учитывает сезонные изменения, всегда доступны летний и зимний варианты. Данное расписание не содержит оперативных изменений, а также изменений связанных с ремонтными работами на ЖД и другими непредвиденным обстоятельствами. При планировании маршрута, уточняйте точное расписание в справочной вокзала. Счастливого пути!

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
