Погода на станциях Тайга и Новокузнецк

Маршрут движения поездов Тайга — Новокузнецк

Расстояние между станциями составляет 336 км.

Приблизительное время следования составляет: 10 ч. 56 мин.

9 ч. 6 мин. – время в пути на поезде 689Н (самый быстрый поезд);

15 ч. 53 мин. – время в пути на поезде 553С (самый медленный поезд);

По данному маршруту курсирует 11 поездов без пересадки.

Билеты на поезд Тайга — Новокузнецк

Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок «корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.

После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с электронного носителя проводнику.