Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 696В Белгород — Курск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Белгород — Курск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Белгород
00:25
0 км.
0 ч. 0 мин.
Прохоровка
01:32
01:35
49 км.
1 ч. 7 мин.
Ржава
01:58
02:01
71 км.
1 ч. 33 мин.
Солнцево
02:28
02:31
91 км.
2 ч. 3 мин.
Шумаково
02:48
02:51
102 км.
2 ч. 23 мин.
Курск
03:45
142 км.
3 ч. 20 мин.
