Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 7015 Калуга — Москва. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 7015 Калуга — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Калуга — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Калуга 1
04:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Малоярославец
05:12
05:13
54 км.
0 ч. 52 мин.
Обнинское
05:27
05:28
66 км.
1 ч. 7 мин.
Балабаново
05:37
05:38
76 км.
1 ч. 17 мин.
Нара
05:56
05:57
99 км.
1 ч. 36 мин.
Апрелевка
06:18
06:19
126 км.
1 ч. 58 мин.
Аминьевская
06:43
06:44
156 км.
2 ч. 23 мин.
Москва
Киевский Вокзал
06:55
163 км.
2 ч. 35 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Калуга → Москва Распечатать расписание поезда