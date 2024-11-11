Расписание поезда Калуга — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Калуга 1
06:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Малоярославец
07:42
07:43
54 км.
0 ч. 52 мин.
Обнинское
07:57
07:58
66 км.
1 ч. 7 мин.
Балабаново
08:07
08:08
76 км.
1 ч. 17 мин.
Нара
08:26
08:27
99 км.
1 ч. 36 мин.
Апрелевка
08:49
08:50
126 км.
1 ч. 59 мин.
Аминьевская
09:13
09:14
156 км.
2 ч. 23 мин.
Москва
Киевский Вокзал
09:25
163 км.
2 ч. 35 мин.
