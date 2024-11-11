Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 7019 Калуга — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Калуга — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Калуга 1
12:33
0 км.
0 ч. 0 мин.
Малоярославец
13:26
13:27
54 км.
0 ч. 53 мин.
Обнинское
13:40
13:42
66 км.
1 ч. 7 мин.
Балабаново
13:50
13:51
76 км.
1 ч. 17 мин.
Нара
14:09
14:10
99 км.
1 ч. 36 мин.
Апрелевка
14:30
14:31
126 км.
1 ч. 57 мин.
Аминьевская
14:54
14:55
156 км.
2 ч. 21 мин.
Москва
Киевский Вокзал
15:06
163 км.
2 ч. 33 мин.
