Маршрут следования поезда 7021 Калуга — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Калуга — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Калуга 1
16:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Малоярославец
16:53
16:54
54 км.
0 ч. 53 мин.
Обнинское
17:07
17:09
66 км.
1 ч. 7 мин.
Балабаново
17:18
17:19
76 км.
1 ч. 18 мин.
Нара
17:38
17:39
99 км.
1 ч. 38 мин.
Апрелевка
17:58
17:59
126 км.
1 ч. 58 мин.
Аминьевская
18:23
18:24
156 км.
2 ч. 23 мин.
Москва
Киевский Вокзал
18:35
163 км.
2 ч. 35 мин.
