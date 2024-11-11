Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 7027 Калуга — Москва. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 7027 Калуга — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Калуга — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Калуга 1
17:35
0 км.
0 ч. 0 мин.
Муратовка
17:51
17:52
12 км.
0 ч. 16 мин.
Малоярославец
18:30
18:31
59 км.
0 ч. 55 мин.
Обнинское
18:44
18:46
71 км.
1 ч. 9 мин.
Балабаново
18:54
18:55
81 км.
1 ч. 19 мин.
Нара
19:13
19:14
104 км.
1 ч. 38 мин.
Апрелевка
19:34
19:35
131 км.
1 ч. 59 мин.
Аминьевская
19:58
19:59
161 км.
2 ч. 23 мин.
Москва
Киевский Вокзал
20:10
168 км.
2 ч. 35 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Калуга → Москва Распечатать расписание поезда