Маршрут следования и продажа билетов
07:35
5 ч. 6 мин.
12:41
Маршрут следования поезда 7093 Нижний Новгород — Саранск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Нижний Новгород — Саранск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
07:35
0 км.
0 ч. 0 мин.
Арзамас 1
09:17
09:18
102 км.
1 ч. 42 мин.
Шатки
09:48
09:49
133 км.
2 ч. 13 мин.
Лукоянов
10:13
10:15
161 км.
2 ч. 38 мин.
Ужовка
10:50
10:51
200 км.
3 ч. 15 мин.
Кемля
11:13
11:14
223 км.
3 ч. 38 мин.
Остановочный пункт 91км
11:19
11:20
224 км.
3 ч. 44 мин.
Оброчное
11:26
11:27
228 км.
3 ч. 51 мин.
Красный Узел
11:53
12:09
256 км.
4 ч. 18 мин.
Саранск
12:41
282 км.
5 ч. 6 мин.
