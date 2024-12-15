17:10
5 ч. 13 мин.
22:23
Маршрут следования поезда 7094 Саранск — Нижний Новгород на карте со всеми остановками
Расписание поезда Саранск — Нижний Новгород с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Саранск
17:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Красный Узел
17:43
17:59
26 км.
0 ч. 33 мин.
Оброчное
18:22
18:23
54 км.
1 ч. 12 мин.
Остановочный пункт 91км
18:27
18:28
58 км.
1 ч. 17 мин.
Кемля
18:32
18:33
59 км.
1 ч. 22 мин.
Ужовка
18:55
18:56
82 км.
1 ч. 45 мин.
Лукоянов
19:32
19:33
121 км.
2 ч. 22 мин.
Шатки
20:03
20:04
149 км.
2 ч. 53 мин.
Арзамас 1
20:35
20:36
180 км.
3 ч. 25 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
22:23
282 км.
5 ч. 13 мин.
