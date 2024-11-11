Маршрут следования и продажа билетов
11:42
6 ч. 36 мин.
18:18
58
Маршрут следования поезда 7323 Тюмень — Екатеринбург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Тюмень — Екатеринбург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Тюмень
11:42
0 км.
0 ч. 0 мин.
Остановочный Пункт 2136км
11:47
11:48
2 км.
0 ч. 5 мин.
Обход Города Тюмени
11:50
11:51
3 км.
0 ч. 8 мин.
Утяшево
11:56
11:57
8 км.
0 ч. 14 мин.
Горьковка
12:02
12:03
13 км.
0 ч. 20 мин.
Остановочный Пункт 2120км
12:06
12:07
15 км.
0 ч. 24 мин.
Подъем
12:10
12:11
17 км.
0 ч. 28 мин.
Остановочный Пункт 2116км
12:12
12:13
18 км.
0 ч. 30 мин.
Малиновка
12:19
12:20
26 км.
0 ч. 37 мин.
Гужевое
12:22
12:23
27 км.
0 ч. 40 мин.
Остановочный пункт 2102км
12:27
12:28
32 км.
0 ч. 45 мин.
Кармак
12:32
12:33
35 км.
0 ч. 50 мин.
Остановочный пункт 2089км
12:39
12:40
43 км.
0 ч. 57 мин.
Остановочный пункт 2083км
12:46
12:47
49 км.
1 ч. 4 мин.
Тугулым
12:52
12:53
53 км.
1 ч. 10 мин.
Бахметское
13:00
13:01
61 км.
1 ч. 18 мин.
Юшала
13:09
13:10
69 км.
1 ч. 27 мин.
Балаир
13:15
13:16
75 км.
1 ч. 33 мин.
Погорелка
13:22
13:23
80 км.
1 ч. 40 мин.
Чупино
13:28
13:29
87 км.
1 ч. 46 мин.
Одина
13:36
13:37
91 км.
1 ч. 54 мин.
Талица
13:46
13:48
98 км.
2 ч. 4 мин.
Луговая
13:53
13:54
102 км.
2 ч. 11 мин.
Яр
14:03
14:04
115 км.
2 ч. 21 мин.
Проселок
14:10
14:11
119 км.
2 ч. 28 мин.
Ощепково
14:21
14:40
127 км.
2 ч. 39 мин.
Аксариха
15:00
15:01
146 км.
3 ч. 18 мин.
Камышлов
15:22
15:24
162 км.
3 ч. 40 мин.
Кокшаровский
15:33
15:34
168 км.
3 ч. 51 мин.
Еланский
15:43
15:44
176 км.
4 ч. 1 мин.
Пышминская
15:51
15:52
182 км.
4 ч. 9 мин.
Калиновская Слобода
15:58
15:59
188 км.
4 ч. 16 мин.
Дубровный
16:03
16:04
193 км.
4 ч. 21 мин.
Коменки
16:08
16:09
198 км.
4 ч. 26 мин.
Богданович
16:14
16:15
202 км.
4 ч. 32 мин.
Тыгиш
16:22
16:23
209 км.
4 ч. 40 мин.
Кортогуз
16:25
16:26
212 км.
4 ч. 43 мин.
Грязновская
16:35
16:36
220 км.
4 ч. 53 мин.
Измоденово
16:42
16:43
227 км.
5 ч. 0 мин.
Шипелово
16:49
16:50
233 км.
5 ч. 7 мин.
Баженово
17:00
17:01
241 км.
5 ч. 18 мин.
Мезенский
17:08
17:09
246 км.
5 ч. 26 мин.
Курманка
17:13
17:14
247 км.
5 ч. 31 мин.
Гагарский
17:17
17:18
250 км.
5 ч. 35 мин.
Брусяны
17:22
17:23
254 км.
5 ч. 40 мин.
Верхнее Дуброво
17:26
17:27
257 км.
5 ч. 44 мин.
Косулино
17:29
17:30
258 км.
5 ч. 47 мин.
Бобровка
17:35
17:36
262 км.
5 ч. 53 мин.
Белоярская Застава
17:38
17:39
264 км.
5 ч. 56 мин.
Глубокое
17:42
17:43
265 км.
6 ч. 0 мин.
Хуторята
17:48
17:49
270 км.
6 ч. 6 мин.
Исток
17:53
17:54
272 км.
6 ч. 11 мин.
Большая Поляна
17:57
17:58
274 км.
6 ч. 15 мин.
Чапаевская
18:00
18:01
276 км.
6 ч. 18 мин.
Путевка
18:03
18:04
277 км.
6 ч. 21 мин.
Шарташ
18:09
18:10
280 км.
6 ч. 27 мин.
Первомайская
18:13
18:14
281 км.
6 ч. 31 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
18:18
283 км.
6 ч. 36 мин.
