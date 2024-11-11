Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 732Б Минск (Беларусь) — Орша (Беларусь).
07:36
2 ч. 27 мин.
10:03
7
Маршрут следования поезда 732Б Минск (Беларусь) — Орша (Беларусь) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Минск (Беларусь) — Орша (Беларусь) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Минск
Пассажирский
07:36
0 км.
0 ч. 0 мин.
Смолевичи
08:14
08:15
36 км.
0 ч. 38 мин.
Жодино
08:27
08:28
56 км.
0 ч. 51 мин.
Борисов
08:40
08:41
74 км.
1 ч. 4 мин.
Крупки
09:06
09:07
110 км.
1 ч. 30 мин.
Толочин
09:35
09:36
155 км.
1 ч. 59 мин.
Орша-Центральная
10:03
197 км.
2 ч. 27 мин.
