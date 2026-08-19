Погода на станциях Ташкент (Узбекистан) и Шымкент

Маршрут движения поездов Ташкент (Узбекистан) — Шымкент

Расстояние между станциями составляет 199 км.

Приблизительное время следования составляет: 7 ч. 22 мин.

6 ч. 44 мин. – время в пути на поезде 143Ф (самый быстрый поезд);

8 ч. 14 мин. – время в пути на поезде 315Ф (самый медленный поезд);

По данному маршруту курсирует 3 поезда без пересадки.

Билеты на поезд Ташкент (Узбекистан) — Шымкент

Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок «корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.

После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с электронного носителя проводнику.