Расписание поездов Тюмень — Уфа
Какие поезда ходят по этому маршруту
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Погода на станциях Тюмень и Уфа
Маршрут движения поездов Тюмень — Уфа
Расстояние между станциями составляет
754
км.
Приблизительное время следования составляет:
20 ч. 1 мин.
- 5 ч. 16 мин. – время в пути на поезде 923Н (самый быстрый поезд);
- 23 ч. 39 мин. – время в пути на поезде 401Е (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 15
поездов
без пересадки.
Билеты на поезд Тюмень — Уфа
Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где
отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок
«корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и
тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге
необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами
данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.
После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только
оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с
электронного носителя проводнику.
Обратное направление:
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Карта маршрута Тюмень — Уфа
Стоимость билетов на поезд Тюмень — Уфа по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на
данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
- Плацкарт: 4110 рублей.
- Купе: 6165 рублей.
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Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме
с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить
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Ехала в 12 вагоне , туалет ужасный в вагоне грязь в буквальном смысле этого слова . Хуже поезда за последние несколько лет не встречала.
Поезд очень старый, всё скрипит ужасно, подушки очень сильно воняют (видимо не стирают), какие-то не понятные остановки, по 30 минут🙄 Проводницы это что то с чем-то ходят не довольные, одна выперлась в туалет вообще в колготках. 🙄🙄🙄 Ну очень не приятная ситуация🥴
Не понимаю с чем это связано но заметила закономерность. Поезда в этом направлении всегда какие-то грязные. И не то, что они чем-бы нибудь сильно отличались от других поездов на железке. Просто почему-то их не особо убирают. В остальном нормально. Но на пол сумки ставить было стремно, чтобы не вымазать.
Не понравилось что в туалете постоянно курили. И весь этот дым частично летел в вагон. И нам приходилось этим дышать. Проводница сказала что ничего не сделаешь.
Ехала в абсолютно новом вагоне. Показалось что в нем краской еще пахнет. Проводница была навеселе и очень тщательно выполняла свои обязанности. Всегда была бумага, полотенца и все остальное. Я осталась очень довольна.
Проводницы очень разные. Одна добрая и приятная, вторая какая-то нервная женщина, вообще не хотелось с ней даже разговаривать. Вагон приличный, без изъянов.
У нас не работало охлождение и было жарко в вагоне. Проводницы работали хорошо, но вагон редко мылся. За всю поездку один раз влажная и один раз сухая уборка.
На 4 из 5. Есть свои недочеты (по чистоте вопросы) но в остальном на фоне других поездов очень даже ничего.
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