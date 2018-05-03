Поезд «Арктика» впервые появился на железной дороге в 1960 году. Во времена СССР поезд считался фирменным, но после перестройки утратил престижный статус. В 2010 году компания РЖД полностью обновила состав современными вагонами и «Арктика» вновь стал фирменным пассажирским поездом.
Поезд Мурманск — Москва «Арктика»: маршрутСостав ежедневно курсирует по маршруту «Мурманск — Москва — Мурманск», кроме 31 декабря и 1 января. Отправляется он с мурманского вокзала, а прибывает на Ленинградский вокзал столицы. По пути фирменный поезд «Арктика» делает длительную остановку в Санкт-Петербурге. Из Мурманска отходит состав под номером 015А, а обратно из столицы — № 016А. «Арктика» — единственный поезд такого класса на этом направлении. Он проходит через города: Оленегорск, Кандалакша, Беломорск, Петрозаводск, Санкт-Петербург, Тверь.
Поезд «Арктика» Москва — Санкт-ПетербургФирменный поезд «Арктика» — проходящий состав между двумя столицами России. Из Москвы поезд отправляется в 00:41 и прибывает в Санкт-Петербург в 09:13 утра. Время в пути — 8 часов 2 минуты.
Расписание поезда «Арктика» Мурманск — МоскваПоезд «Арктика» между станциями Мурманск — Москва проходит расстояние в 2091 км. Поездка на поезде займет 1 день 11 часов 20 минут. Поезд Москва — Мурманск «Арктика» преодолевает это расстояние быстрее на 7 минут. В таблице представлено актуальное расписание поезда «Арктика» Мурманск — Москва — Мурманск (время местное):
|№ поезда
|Направление
|Отправление
|Прибытие
|015А
|Мурманск — Москва
|19:30
|06:50
|016А
|Москва — Мурманск
|00:41
|11:44
Фирменный поезд «Арктика» Мурманск — Москва: схема составаСостав включает:
- 1 спальный вагон (присоединяется только в определенные дни);
- 7 плацкартных вагонов;
- 5 купейных вагонов;
- 1 штабной вагон для людей с ограниченными возможностями;
- 1 вагон-ресторан.