Фирменный поезд «Арктика»

Поезд «Арктика» впервые появился на железной дороге в 1960 году. Во времена СССР поезд считался фирменным, но после перестройки утратил престижный статус. В 2010 году компания РЖД полностью обновила состав современными вагонами и «Арктика» вновь стал фирменным пассажирским поездом.

Поезд Мурманск — Москва «Арктика»: маршрут

Состав ежедневно курсирует по маршруту «Мурманск — Москва — Мурманск», кроме 31 декабря и 1 января. Отправляется он с мурманского вокзала, а прибывает на Ленинградский вокзал столицы. По пути фирменный поезд «Арктика» делает длительную остановку в Санкт-Петербурге. Из Мурманска отходит состав под номером 015А, а обратно из столицы — № 016А. «Арктика» — единственный поезд такого класса на этом направлении. Он проходит через города: Оленегорск, Кандалакша, Беломорск, Петрозаводск, Санкт-Петербург, Тверь.

Поезд «Арктика» Москва — Санкт-Петербург

Фирменный поезд «Арктика» — проходящий состав между двумя столицами России. Из Москвы поезд отправляется в 00:41 и прибывает в Санкт-Петербург в 09:13 утра. Время в пути — 8 часов 2 минуты.

Фирменный поезд «Арктика»: фото

Фирменный поезд «Арктика»
Фирменный поезд «Арктика». Плацкарт
Фирменный поезд «Арктика». Купе
СВ поезда «Арктика»
Фирменный поезд «Арктика». Вагон ресторан
Расписание поезда «Арктика» Мурманск — Москва

Поезд «Арктика» между станциями Мурманск — Москва проходит расстояние в 2091 км. Поездка на поезде займет 1 день 11 часов 20 минут. Поезд Москва — Мурманск «Арктика» преодолевает это расстояние быстрее на 7 минут. В таблице представлено актуальное расписание поезда «Арктика» Мурманск — Москва — Мурманск (время местное):
№ поезда Направление Отправление Прибытие
015А Мурманск — Москва 19:30 06:50
016А Москва — Мурманск 00:41 11:44

Фирменный поезд «Арктика» Мурманск — Москва: схема состава

Состав включает:
  • 1 спальный вагон (присоединяется только в определенные дни);
  • 7 плацкартных вагонов;
  • 5 купейных вагонов;
  • 1 штабной вагон для людей с ограниченными возможностями;
  • 1 вагон-ресторан.
В каждом вагоне есть экологически чистые биотуалеты и кондиционеры. В любое время можно попросить у проводника за дополнительную плату чай, кофе и кондитерские изделия, за бесплатно — аптечку, настольные игры и щетку для одежды. В стоимость билета в купе эконом-класса включено горячее питание, дорожный набор и пресса. Пассажиры могут выбрать тип питания из предложенных вариантов. При желании можно вызвать официанта и заказать завтрак/обед/ужин или другую продукцию вагона-ресторана, которую доставят в купе.
Схема вагона СВ
Схема стандартного купе
Схема штабного вагона
Схема плацкартного вагона
Схема вагона-ресторана
Стоимость билетов на поезд «Арктика»

Цена на билеты по направлению Мурманск — Москва формируется по системе динамического ценообразования. Их стоимость напрямую зависит от класса вагона, спроса на рейс и оставшихся дней до отправления состава. Пассажиры могут приобрести проездной документ за 90 дней до отправления «Арктики». Стоимость билетов в плацкартный вагон — от 4325 рублей, в купе — от 5562 рублей, в СВ — от 12 059 рублей. Помните, чем меньше дней остается до поездки, тем выше будет цена билета. Купить жд билет на фирменный поезд «Арктика можно в кассах РЖД дальнего следования или онлайн на нашем сайте без комиссий и переплат.

25 167
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Оставить отзыв:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://povagonam.ru/
билеты онлайн