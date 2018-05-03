«Сапсан» — комфортабельный скоростной поезд, предлагающий пассажирам высококлассное обслуживание. Отличительной чертой «Сапсана» является вагон первого класса № 1 (как и № 11 при сдвоенном составе). Он оборудован удобными кожаными креслами, расположенными на значительном расстоянии друг от друга. Сиденья можно откинуть практически до горизонтального положения, уютно расположившись в пути и разгрузив спину.
Схема мест в вагоне № 1Первые места в вагоне первого класса располагаются ближе к началу состава, если «Сапсан» следует в Санкт-Петербург. При движении поезда в сторону Москвы нумерация мест изменяется в обратном направлении. Кресла в вагоне № 1 имеют раскладную спинку с поясничной поддержкой и опорой для ног. Каждому пассажиру также предоставлен индивидуальные столик, лампа освещения, монитор и система развлечений. Багаж можно разместить в специальном отделении, а верхнюю одежду — в гардеробе. Помимо обычных пассажирских мест, в вагоне первого класса за кабиной машиниста оборудовано купе-переговорная. В нем есть все необходимое для проведения презентаций, мини-бар, мультимедийная техника и широкий удобный диван. Пассажиры купе-переговорной могут самостоятельно регулировать освещение, выбирать видеофильмы и провозить домашних животных. Комфортабельное купе на 4 места выкупается только целиком.
Схема вагона № 1 (первый класс) поезда «Сапсан»
Услуги в вагоне № 1Вагон № 1 относится к первому классу обслуживания (1B). Пассажирам бесплатно предоставляется:
- мягкий плед и подушка;
- дорожный набор: тапочки, маска для глаз, беруши, расческа, губка и рожок для обуви;
- свежие печатные издания: журналы, газеты, ежемесячный бортовой журнал «Сапсан»;
- гарантированное питание.