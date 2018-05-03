«Сапсан» — комфортабельный скоростной поезд, предлагающий пассажирам высококлассное обслуживание. Отличительной чертой «Сапсана» является вагон первого класса № 1 (как и № 11 при сдвоенном составе). Он оборудован удобными кожаными креслами, расположенными на значительном расстоянии друг от друга. Сиденья можно откинуть практически до горизонтального положения, уютно расположившись в пути и разгрузив спину.

Схема мест в вагоне № 1

Услуги в вагоне № 1

мягкий плед и подушка;

дорожный набор: тапочки, маска для глаз, беруши, расческа, губка и рожок для обуви;

свежие печатные издания: журналы, газеты, ежемесячный бортовой журнал «Сапсан»;

гарантированное питание.

Первые места в вагоне первого класса располагаются ближе к началу состава, если «Сапсан» следует в Санкт-Петербург. При движении поезда в сторону Москвы нумерация мест изменяется в обратном направлении. Кресла в вагоне № 1 имеют раскладную спинку с поясничной поддержкой и опорой для ног. Каждому пассажиру также предоставлен индивидуальные столик, лампа освещения, монитор и система развлечений. Багаж можно разместить в специальном отделении, а верхнюю одежду — в гардеробе. Помимо обычных пассажирских мест, в вагоне первого класса за кабиной машиниста оборудовано купе-переговорная. В нем есть все необходимое для проведения презентаций, мини-бар, мультимедийная техника и широкий удобный диван. Пассажиры купе-переговорной могут самостоятельно регулировать освещение, выбирать видеофильмы и провозить домашних животных. Комфортабельное купе на 4 места выкупается только целиком.Вагон № 1 относится к первому классу обслуживания (1B). Пассажирам бесплатно предоставляется:Блюда для пассажиров первого класса готовят по оригинальной рецептуре. Питание можно выбрать предварительно за 72 часа до отправления «Сапсана». В меню входит: холодная закуска, горячее блюдо, десерт, напитки и алкоголь в ассортименте. Пассажиры вагона первого класса имеют бесплатный доступ к Wi-Fi и зарядке мобильных телефонов (розетка расположена у каждого кресла). В пути также доступна информационно-развлекательная система: художественные и документальные фильмы, музыка, аудиокниги, новости. За отдельную плату в вагоне № 1 предоставляются услуги: мини-офиса, бистро и мобильного бара, продажи жд и авиабилетов, заказа такси и бронирования экскурсий, «Сапсан Shop».