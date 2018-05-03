Вагоны эконом-класса скоростного поезда «Сапсан» наиболее востребованные. Именно в них путешествует большинство пассажиров между двумя столицами и Нижним Новгородом. Вагон № 3 (а также № 13 при сдвоенном составе) — один из вагонов класса «Экономический», отличающийся мягкими креслами с тканевой обивкой и расположением мест.

Схема мест в вагоне № 3

Услуги в вагоне № 3

Wi-Fi (149 рублей);

бронирование экскурсий;

заказ такси;

мини-офис;

магазин сувениров;

продажа жд и авиабилетов.

Первые места, как и в других вагонах, находятся ближе к головному составу при следовании «Сапсана» в сторону Санкт-Петербурга. Нумерация мест меняется в обратном направлении (из северной столицы в Москву). Третий вагон оборудован на 66 посадочных мест. Салон просторный — все технические устройства вынесены на крышу вагона или убраны под него. Сиденья оснащены регулируемой спинкой, мягким подголовником, опорой для ног и удобными подлокотниками. Обивка кресел — тканевая, со сменным защитным чехлом. Для одежды есть расположенные между окнами крючки и гардероб. Крупный багаж сдается в специальное помещение, а небольшие сумки и вещи размещаются в салоне на полки над сиденьями.Вагон № 3 относится ко второму классу обслуживания (2С), поэтому бесплатно можно посмотреть видео или прослушать аудио трансляцию. Остальные услуги платные:Пассажиры третьего вагона также за дополнительную плату могут получить свежую прессу, еду и напитки из бистро.