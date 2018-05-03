«Сапсан» — современный поезд с высококлассным обслуживанием. И хотя каждый вагон высокоскоростного состава имеет комфортабельный салон с удобными креслами, наибольшей популярностью пользуется вагон-бистро.

Схема вагона № 5

барная — для приема пищи посетителями в пути;

пассажирская — для проезда пассажиров (на 40 мест).

Услуги в вагоне № 5

бронирование экскурсий;

заказ такси;

продажа жд и авиабилетов;

мобильный бар;

«Сапсан Shop».

Вагон-бистро: что входит в стоимость билета?

недобрали до 2000 рублей — можно взять с собой продукцию на оставшуюся сумму;

превысили лимит — придется доплатить отдельно (с выдачей кассового чека).

Меню в вагоне № 5

бутерброд — 150 рублей;

блины — от 150 рублей;

чай — 80 рублей;

эспрессо — 150 рублей;

капучино — 200 рублей.

Вагон-бистро в уникальном скоростном поезде располагается точно по центру состава под номером 5. Здесь можно уютно разместиться и пообедать с присущим «Сапсану» комфортом. В вагоне-бистро размещается до 40 посетителей. Конструкционно салон разделен на две части:При этом для удобства посетителей вагонов-бистро часть кресел в продажу не поступает. Для перевозки пассажиров используется не более 20 кресел, остальные — для приема пищи. Для путешественников, желающих насладиться пейзажем из окна и неспешно перекусить, доступно 10 приоконных столов на 4 места каждый. Любители засидеться подольше или просто зашедшие отужинать по достоинству оценят удобство четырех барных столиков. Для ценителей вина и других алкогольных напитков доступна одна барная стойка. Представленная схема поможет заранее выбрать подходящее место для путешествия и встречи с друзьями в вагоне-бистро поезда «Сапсан».Вагон-бистро скоростного поезда «Сапсан» относится ко второму классу обслуживания (2Е). В поездке пассажиры могут бесплатно воспользоваться медиацентром, автоматом для чистки обуви и получить гарантированное питание. Медиацентр (информационно-развлекательная система) работает при подключении смартфона, планшета, ноутбука или другого мобильного устройства к сети Wi-Fi. Пассажиры могут почитать полезную информацию (новости, расписание «Сапсана», информацию о поезде) или насладиться просмотром фильмов, прослушиванием музыки и аудиокниг. Остальные услуги предоставляются за отдельную плату:Для деловых людей также доступен мини-офис, позволяющий прямо в дороге копировать, печатать, сканировать и отправлять по электронной почте необходимые документы.Неважно, в каком направлении курсирует скоростной поезд «Сапсан»: «Москва — Санкт-Петербург» или «Нижний Новгород — Москва», никто из пассажиров не останется голодным. Что же входит в билет вагона-бистро «Сапсан»? Он включает депозит 2000 рублей на еду. Питание можно выбрать на свой вкус из предложенного меню. Однако стоит учитывать пару нюансов:Меню в ресторане разнообразное: найдется не только кофе, чай, алкоголь или прохладительные напитки, но и горячие блюда, закуски, десерты. Ассортимент еды богатый — от чипсов до салатов, супов и пасты. Цены вполне по карману каждому, например:Из алкогольных напитков в меню есть пиво (от 200 до 400 рублей) и вина в бутылках по 0,3 л (белое и красное). Еще одним достоинством поезда «Сапсан» является мобильный бар. За время путешествия можно купить прохладительные и алкогольные напитки, сэндвичи, снэки, десерты, не покидая своего уютного кресла. Их разносят по салону проводники. Позаботилась компания РЖД и о маломобильных пассажирах «Сапсана» — сотрудники помогут приобрести и доставят до места любые выбранные блюда. Услуга доступна и для других пассажиров поезда (как бизнес, так и эконом класса).