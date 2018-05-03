«Сапсан» — современный поезд с высококлассным обслуживанием. И хотя каждый вагон высокоскоростного состава имеет комфортабельный салон с удобными креслами, наибольшей популярностью пользуется вагон-бистро.
Схема вагона № 5Вагон-бистро в уникальном скоростном поезде располагается точно по центру состава под номером 5. Здесь можно уютно разместиться и пообедать с присущим «Сапсану» комфортом. В вагоне-бистро размещается до 40 посетителей. Конструкционно салон разделен на две части:
- барная — для приема пищи посетителями в пути;
- пассажирская — для проезда пассажиров (на 40 мест).
Услуги в вагоне № 5Вагон-бистро скоростного поезда «Сапсан» относится ко второму классу обслуживания (2Е). В поездке пассажиры могут бесплатно воспользоваться медиацентром, автоматом для чистки обуви и получить гарантированное питание. Медиацентр (информационно-развлекательная система) работает при подключении смартфона, планшета, ноутбука или другого мобильного устройства к сети Wi-Fi. Пассажиры могут почитать полезную информацию (новости, расписание «Сапсана», информацию о поезде) или насладиться просмотром фильмов, прослушиванием музыки и аудиокниг. Остальные услуги предоставляются за отдельную плату:
- бронирование экскурсий;
- заказ такси;
- продажа жд и авиабилетов;
- мобильный бар;
- «Сапсан Shop».
Вагон-бистро: что входит в стоимость билета?Неважно, в каком направлении курсирует скоростной поезд «Сапсан»: «Москва — Санкт-Петербург» или «Нижний Новгород — Москва», никто из пассажиров не останется голодным. Что же входит в билет вагона-бистро «Сапсан»? Он включает депозит 2000 рублей на еду. Питание можно выбрать на свой вкус из предложенного меню. Однако стоит учитывать пару нюансов:
- недобрали до 2000 рублей — можно взять с собой продукцию на оставшуюся сумму;
- превысили лимит — придется доплатить отдельно (с выдачей кассового чека).
Меню в вагоне № 5Меню в ресторане разнообразное: найдется не только кофе, чай, алкоголь или прохладительные напитки, но и горячие блюда, закуски, десерты. Ассортимент еды богатый — от чипсов до салатов, супов и пасты. Цены вполне по карману каждому, например:
- бутерброд — 150 рублей;
- блины — от 150 рублей;
- чай — 80 рублей;
- эспрессо — 150 рублей;
- капучино — 200 рублей.