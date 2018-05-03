В скоростном поезде «Сапсан» вагон № 2 относится к бизнес-классу. В стоимость билета сразу включен набор сервисных услуг улучшенного качества. Вагон бизнес-класса более комфортабелен, чем эконом и бистро, однако уступает первому классу.

Схема мест в вагоне № 2

из Москвы в Санкт-Петербург — с головы поезда;

из Санкт-Петербурга в Москву — с хвоста поезда.

Услуги в вагоне № 2

свежая пресса;

мягкий плед и подушка;

заказ такси;

Wi-Fi;

санитарно-гигиенический набор: тапочки, маска для глаз, беруши, расческа, губка и рожок для обуви.

Фото вагона № 2 (бизнес-класс) поезда «Сапсан»

Нумерация мест во втором вагоне типична для «Сапсана» и зависит от направления:Нечетные места находятся у окна, четные — у прохода, так что выбрать удобное для себя место легко. Второй вагон оборудован на 52 пассажирских места, имеет два современных биотуалета, багажное отделение и гардероб. Кресла в бизнес-классе кожаные, с регулируемой спинкой, откидной опорой для ног, встроенными аудио и видео модулями, индивидуальным освещением. У каждого сиденья во втором вагоне оборудован откидной и приоконный столик, розетка для подключения зарядных устройств и ноутбуков.Вагон № 2 относится к первому классу обслуживания (1С). Сервисные услуги ничем не отличаются от услуг вагона первого класса. Пассажирам бизнес-класса бесплатно предоставляется:В стоимость билета также включено горячее питание, чай, кофе, прохладительные и алкогольные напитки. Для детей предусмотрен специальный детский набор.