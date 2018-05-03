В скоростном поезде «Сапсан» вагон № 2 относится к бизнес-классу. В стоимость билета сразу включен набор сервисных услуг улучшенного качества. Вагон бизнес-класса более комфортабелен, чем эконом и бистро, однако уступает первому классу.
Схема мест в вагоне № 2Нумерация мест во втором вагоне типична для «Сапсана» и зависит от направления:
- из Москвы в Санкт-Петербург — с головы поезда;
- из Санкт-Петербурга в Москву — с хвоста поезда.
Схема вагона №2 (бизнес-класс) поезда «Сапсан»
Услуги в вагоне № 2Вагон № 2 относится к первому классу обслуживания (1С). Сервисные услуги ничем не отличаются от услуг вагона первого класса. Пассажирам бизнес-класса бесплатно предоставляется:
- свежая пресса;
- мягкий плед и подушка;
- заказ такси;
- Wi-Fi;
- санитарно-гигиенический набор: тапочки, маска для глаз, беруши, расческа, губка и рожок для обуви.