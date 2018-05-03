Машины для путешествий на дальние расстояния: рейтинг лучших моделей

Не все готовы тратиться на авиаперелет или билеты на поезд, чтобы удачно провести отпуск. Многие любят путешествовать с удобством на своих колесах. Но какой должна быть машина для путешествий, чтобы вояж получился безопасным и комфортным для всей семьи?

Критерии выбора и лучшие модели автомобилей

При выборе автомобиля для путешествий придется принять во внимание несколько важных критериев. Чтобы поездка запомнилась только положительными впечатлениями и оказалась удачной, необходимо ответственно подойти к выбору транспортного средства. Идеальным решением для заядлых путешественников окажется кемпер. Настоящий дом на колесах оснащается спальными местами, кухней и санузлом. Это существенно экономит время, так как можно избежать трат на гостиницы, хостелы или отели в дороге. Кроме того, в автокемпере можно самостоятельно готовить еду, экономя на кафе и бистро. Но стоимость кемперов весьма внушительна, а въезд на них в центр многих городов ограничен. Поэтому дому на колесах часто предпочитают обычное авто: седан, кроссовер, минивэн или внедорожник. Но как выбрать машину для комфортного путешествия? Так как путешествовать налегке практически нереально, при выборе оптимального транспортного средства необходимо обратить внимание на параметры багажного отделения. Оно должно быть вместительным, особенно если в дорогу отправляется целая семья с детьми и домашними питомцами. По вместительности багажника среди десятков авто для путешествий настоящими лидерами являются:
  • Toyota Land Cruiser 200 (668 л);
  • Chevrolet Tahoe (755 л);
  • Cadillac Escalade (696 л);
  • UAZ Patriot (704 л);
  • Land Rover Defender 110 (612 л).
Также взять много вещей в дорогу позволяют Honda Pilot (568 л), Mitsubishi Pajero (600 л), Hyundai ix55 (608 л), Mazda CX-9 (586 л) и Mitsubishi Pajero Sport (592 л). Все указанные модели обойдутся примерно от 800 тыс. до 1 млн. рублей. Исключение составляют версии от марок из премиум-класса, как и британский Land Rover Range Rover, который имеет необычайную популярность в нашей стране. При выборе машины стоит помнить, что седаны отличаются менее вместительным багажным отделением. Но они могут подойти тем, кто привык путешествовать с небольшим багажом. Для семей или одиночной поездки хорошо подходят седаны Chery Bonus (508 л), Datsun On-Do (530 л) и Renault Logan (510 л). Еще можно выбрать отечественные автомобили Lada Vesta и Lada Granta (480 л). Вместительный багажник на 500 л у машин Kia Rio и Nissan Almera. Также можно рассмотреть Hyundai Solaris (470 л), Volkswagen Polo (480 л) и американский Ford Fiesta (455 л). Другой важный критерий при выборе машины для автопутешествий — комфортабельный салон. В авто должно быть просторно, поэтому лучше всего выбирать модели с раскладывающимися креслами. Это позволит пассажирам с удобством расположиться на ночной отдых. Наиболее комфортными в этом плане являются внедорожники и минивэны. Если выбирать среди легковых авто, наиболее просторные салоны окажутся у моделей марок:
  • Ford Explorer;
  • Chevrolet Tahoe;
  • Honda Pilot.
Если мечтаете путешествовать с семьей на своей машине, то стоит заранее оценить экономичность авто. Расход топлива отличается в зависимости от вида транспортного средства. Достаточно много «едят» минивэны, внедорожники, спорткары и кабриолеты. Наиболее экономичный автомобиль в дороге — седан, поэтому рекомендуется сделать выбор в его пользу.

Плюсы и минусы типов машин

При выборе конкретного транспортного средства стоит помнить о нюансах. У каждого типа авто есть свои плюсы и минусы. Так, седаны мобильны и маневренны. Для бюджетных путешествий на небольшие расстояния они подходят идеально. Но стоит учитывать, что салон таких транспортных средств достаточно мал и не подходит для ночевок. К тому же у седанов не очень вместительный багажник. Для автопутешествий также подходят фургоны или кемперы. Они привлекательны своей комфортабельностью и наличием всего необходимого, даже душа, туалета и кухни. Но у них есть серьезный минус — высокая цена. Кроссоверы и внедорожники отличаются прекрасной управляемостью и хорошей проходимостью. Обычно они оборудованы удобным салоном и большим багажным отсеком. Из недостатков таких машин стоит отметить серьезный расход топлива.

Выбор семейного автомобиля

В автопутешествие по родной стране многие отправляются всей семьей. Важно не только заранее проложить маршрут, но и выбрать максимально безопасное транспортное средство. Какими критериями следует руководствоваться при покупке семейного авто для поездок по России и другим странам:
  • вместительность багажника;
  • управляемость;
  • удобство салона;
  • надежность и ремонтопригодность;
  • безопасность;
  • хорошие технические характеристики;
  • экономичный расход топлива.
Есть несколько версий, которые соответствуют всем обозначенным требованиям. Рассмотрим эти модели подробнее.

Audi A4 Avant

Этот универсал считается лучшим решением для семейных путешествий. Пятидверная модель имеет просторный салон, багажное отделение рассчитано на 500 л. За счет трансформации заднего ряда сидений его размеры можно увеличить в 3 раза. Также Audi A4 Avant очень легок в управлении — в комплектации можно найти свыше 30 инновационных интеллектуальных систем. Данное авто характеризуется повышенной безопасностью.

Kia Ceed SW

Корейский универсал очень популярен у россиян. Красивая, функциональная и практичная модель станет идеальным решением для семейных поездок в путешествия, на отдых, на дачу и по городу. Эта версия имеет параметры обычного седана, но авто с комфортом вмещает 5 пассажиров. В авто предусмотрены надежные фиксаторы, позволяющие безопасно закрепить детское кресло. Kia Ceed SW имеет современный и просторный салон, оснащенный отдельным климат-контролем. В машине есть люк с электроприводом и панорамная крыша. Багажник вместительный, на 528 л. Если сложить задние сиденья, то его объем составит более 1640 л. Также в этой модели высоко ценится уровень безопасности, представленный:
  • 6 подушками;
  • антиблокировочной системой тормозов;
  • иммобилайзером;
  • электронной системой стабилизации курса и т. д.
К тому же Kia Ceed SW очень экономичен. В среднем эта отличная машина расходует до 7 литров топлива на 100 км.

Subaru Outback

Среди всех семейных машин для автомобильных путешествий выделяется Subaru Outback, который отлично подходит для длительных переездов. Авто, рассчитанное на 5 мест, плавно идет по любым дорогам. Технологичный универсал имеет просторный салон, все места оснащены подогревом. Модель от японской марки дополнена большим багажником — отделение вмещает до 560 л. К тому же авто имеет надежные и удобные рейлинги, размещенные на крыше. Не менее важно и то, что Subaru Outback оснащена инновационной системой безопасности. Программа EyeSight эффективно руководит круиз-контролем и постоянно мониторит ситуацию на трассе. Система дополнена функцией предаварийного торможения и интуитивной мультимедийной программой Starlink.

Рейтинг лучших седанов

Далеко не все могут себе позволить для автопутешествий джип или фургон. Наиболее бюджетным вариантом окажется седан. Но какая модель лучше? В топ 2020 года вошло несколько решений.

Renault Logan

Одним из лидеров в рейтинге стал Renault Logan, который часто называют любимцем дачников. Авто оборудовано большим багажником на 510 л, куда можно положить инструменты, провизию и другие вещи, необходимые в дороге. Рено Логан отличается хорошим соотношением цены и качества, надежностью и доступностью. Модель экономична в пути и ремонтопригодна.

LADA Vesta

Еще один прекрасный седан для автопутешествий — российский автомобиль Лада Веста. Отечественный вариант удобен для дорожных путешествий, дополнен подушкой безопасности для водителя. Внешние панели кузова оцинкованы, а на порогах и днище нанесено прочное антигравийное покрытие. Вместительность багажника — 480 л, но увеличить объем можно за счет заднего сиденья.

Ford Mondeo

Среднеразмерный седан для путешествий, который собирают в Европе. Обновленный вариант оборудован адаптивными фарами светодиодного типа. За счет электронных блоков управления и особой системе линз и коррекции света они на 25% дальше освещают путь перед машиной. Но Форд Мондео также ценится за новые парктроники — модель стала более безопасной и маневренной. У нее отлично реализована система работы со слепыми зонами.

Volkswagen Polo

Отличное транспортное средство с вместительным багажником на 480 л. При сложенных задних креслах отсек становится еще больше. Кстати, при складывании получается отличное спальное место. Также Фольксваген Поло оснащен:
  • рулевой колонкой с регулировкой наклона и вылета;
  • ABS;
  • качественными подушками безопасности;
  • электрическими стеклоподъемниками;
  • надежным центральным замком.
Модель от известной компании имеет высокие показатели шумоизоляции. Прочность кузова на высоте. Авто с трансформируемым салоном можно купить примерно за 820 тыс. рублей.

Toyota Corolla

Нельзя не добавить в топ лучших седанов для автопутешествий Toyota Corolla. Российские автолюбители ценят эту японскую модель за высокую надежность и безопасность. Тойота Королла — очень комфортный вариант для поездки с семьей. У нее удобный мультируль, низкий клиренс, обогрев зоны дворников. Машина оборудована аудиосистемой с шестью динамиками и светодиодной оптикой.

Внедорожники и кроссоверы

Многие предпочитают полноценный внедорожник для путешествий с семьей, поэтому в подборку вошли только лучшие версии для покупателя.

Toyota Fortuner

Открывает топ японский внедорожник с высокой комфортабельностью. Версия 2018 года имеет отличную звукоизоляцию, отличается проходимостью по любому бездорожью, удобным салоном и прекрасным обзором.

Ford Explorer

Продолжает список американский вездеход, который отлично проходит по любой территории, имеет необычный дизайн и высокое качество отделки салона. Продается внедорожник у многих дилеров. Купить семиместный вариант почти за 2,5 млн. рублей можно в автодоме Hymer Car, Adria или Sun living.

Infiniti QX80

Не менее популярен у российских семей, любящих путешествовать по стране на машине, экспедиционный вездеход с сиденьями-трансформерами. Японский джип с многофункциональной системой поддержки традиционно получает много голосов в рейтингах от водителей. Это премиальная версия со смешанным расходом топлива — на 100 км пути он тратит более 14 л.

DW Hower H5

Китайский внедорожник DW Hower H5 — отличный вариант для автопутешествий семьей. Машина тратит менее 10 литров топлива на 100 км пути. Но это не все плюсы транспортного средства, которое только в 2020 году появилось на российском рынке. Еще его отличают надежность, вместительность, стильный дизайн и надежная противоугонная система.

Land Rover Sport

Завершает наш топ британский кроссовер, который часто можно найти в автодомах Burstner и Hymer. Внедорожник прост в управлении, хорошо ведет себя в разных условиях на дороге. На 100 км пути тратит меньше, чем 10 литров.

Минивэны для путешествия

Не менее привлекательны для поездок по России и Европе минивэны. Существует несколько моделей разных марок, которые точно не подведут в дороге. Но какой минивэн лучше всего для путешествия с семьей?

Mercedes-Benz V-Class

Одним из отличных вариантов выступает этот немецкий автомобиль, стоимость которого составляет около 3,5 млн. рублей. Модель основана на силовой дизельной установке, которая позволяет экономично расходовать топливо. Отличает машину новый дизайн экстерьера и интерьера, рассчитанного на комфортное путешествие для 8 человек.

Toyota Alphard

Еще один минивэн, который отлично подходит для семейных поездок по России и другим странам. Этот вариант стоит примерно 4,5 млн. рублей. Да, это дорогая машина, но ее комфорт и вместительность оправдывают такую цену. Транспортное средство оснащено отличным багажным отделением, которое рассчитано на 1900 л. Toyota Alphard свободно вмещает 8 пассажиров.

Opel Zafira Life

Эта модель, выпущенная в 2019 году, рекомендована многими экспертами для долгих путешествий с семьей. По уровню безопасности и удобства машина, стоимостью около 2,5 млн. рублей, превосходит многие другие марки и версии. Авто прошло самые сложные краш-тесты и хорошо зарекомендовало себя в тяжелых погодных условиях. Этот минивэн отлично подходит для семейных поездок за счет своей превосходной вместительности.

Toyota Venza

Еще один отличный вариант для поездки по стране, который обойдется почти в 2 млн. рублей. Японский минивэн отлично подходит для путешествий на дальние расстояния. Он вмещает 7 человек, поэтому отправиться в вояж на нем можно всей семьей. Также Тойота Венца отличается высоким уровнем безопасности.

SsangYong Korando Turismo

Завершает наш рейтинг лучших минивэнов для путешествий корейское авто. Минивэн стоимостью чуть более 1,2 млн. рублей прошел рестайлинг в 2018 году. Сегодня этот вариант имеет достойные характеристики: отличное оснащение, просторный салон, прекрасную проходимость. А что еще нужно для комфортной семейной поездки по стране?

