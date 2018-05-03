Не все готовы тратиться на авиаперелет или билеты на поезд, чтобы удачно провести отпуск. Многие любят путешествовать с удобством на своих колесах. Но какой должна быть машина для путешествий, чтобы вояж получился безопасным и комфортным для всей семьи?
Критерии выбора и лучшие модели автомобилейПри выборе автомобиля для путешествий придется принять во внимание несколько важных критериев. Чтобы поездка запомнилась только положительными впечатлениями и оказалась удачной, необходимо ответственно подойти к выбору транспортного средства. Идеальным решением для заядлых путешественников окажется кемпер. Настоящий дом на колесах оснащается спальными местами, кухней и санузлом. Это существенно экономит время, так как можно избежать трат на гостиницы, хостелы или отели в дороге. Кроме того, в автокемпере можно самостоятельно готовить еду, экономя на кафе и бистро. Но стоимость кемперов весьма внушительна, а въезд на них в центр многих городов ограничен. Поэтому дому на колесах часто предпочитают обычное авто: седан, кроссовер, минивэн или внедорожник. Но как выбрать машину для комфортного путешествия? Так как путешествовать налегке практически нереально, при выборе оптимального транспортного средства необходимо обратить внимание на параметры багажного отделения. Оно должно быть вместительным, особенно если в дорогу отправляется целая семья с детьми и домашними питомцами. По вместительности багажника среди десятков авто для путешествий настоящими лидерами являются:
- Toyota Land Cruiser 200 (668 л);
- Chevrolet Tahoe (755 л);
- Cadillac Escalade (696 л);
- UAZ Patriot (704 л);
- Land Rover Defender 110 (612 л).
- Ford Explorer;
- Honda Pilot.
Плюсы и минусы типов машинПри выборе конкретного транспортного средства стоит помнить о нюансах. У каждого типа авто есть свои плюсы и минусы. Так, седаны мобильны и маневренны. Для бюджетных путешествий на небольшие расстояния они подходят идеально. Но стоит учитывать, что салон таких транспортных средств достаточно мал и не подходит для ночевок. К тому же у седанов не очень вместительный багажник. Для автопутешествий также подходят фургоны или кемперы. Они привлекательны своей комфортабельностью и наличием всего необходимого, даже душа, туалета и кухни. Но у них есть серьезный минус — высокая цена. Кроссоверы и внедорожники отличаются прекрасной управляемостью и хорошей проходимостью. Обычно они оборудованы удобным салоном и большим багажным отсеком. Из недостатков таких машин стоит отметить серьезный расход топлива.
Выбор семейного автомобиляВ автопутешествие по родной стране многие отправляются всей семьей. Важно не только заранее проложить маршрут, но и выбрать максимально безопасное транспортное средство. Какими критериями следует руководствоваться при покупке семейного авто для поездок по России и другим странам:
- вместительность багажника;
- управляемость;
- удобство салона;
- надежность и ремонтопригодность;
- безопасность;
- хорошие технические характеристики;
- экономичный расход топлива.
Audi A4 AvantЭтот универсал считается лучшим решением для семейных путешествий. Пятидверная модель имеет просторный салон, багажное отделение рассчитано на 500 л. За счет трансформации заднего ряда сидений его размеры можно увеличить в 3 раза. Также Audi A4 Avant очень легок в управлении — в комплектации можно найти свыше 30 инновационных интеллектуальных систем. Данное авто характеризуется повышенной безопасностью.
Kia Ceed SWКорейский универсал очень популярен у россиян. Красивая, функциональная и практичная модель станет идеальным решением для семейных поездок в путешествия, на отдых, на дачу и по городу. Эта версия имеет параметры обычного седана, но авто с комфортом вмещает 5 пассажиров. В авто предусмотрены надежные фиксаторы, позволяющие безопасно закрепить детское кресло. Kia Ceed SW имеет современный и просторный салон, оснащенный отдельным климат-контролем. В машине есть люк с электроприводом и панорамная крыша. Багажник вместительный, на 528 л. Если сложить задние сиденья, то его объем составит более 1640 л. Также в этой модели высоко ценится уровень безопасности, представленный:
- 6 подушками;
- антиблокировочной системой тормозов;
- иммобилайзером;
- электронной системой стабилизации курса и т. д.
Subaru OutbackСреди всех семейных машин для автомобильных путешествий выделяется Subaru Outback, который отлично подходит для длительных переездов. Авто, рассчитанное на 5 мест, плавно идет по любым дорогам. Технологичный универсал имеет просторный салон, все места оснащены подогревом. Модель от японской марки дополнена большим багажником — отделение вмещает до 560 л. К тому же авто имеет надежные и удобные рейлинги, размещенные на крыше. Не менее важно и то, что Subaru Outback оснащена инновационной системой безопасности. Программа EyeSight эффективно руководит круиз-контролем и постоянно мониторит ситуацию на трассе. Система дополнена функцией предаварийного торможения и интуитивной мультимедийной программой Starlink.
Рейтинг лучших седановДалеко не все могут себе позволить для автопутешествий джип или фургон. Наиболее бюджетным вариантом окажется седан. Но какая модель лучше? В топ 2020 года вошло несколько решений.
Renault LoganОдним из лидеров в рейтинге стал Renault Logan, который часто называют любимцем дачников. Авто оборудовано большим багажником на 510 л, куда можно положить инструменты, провизию и другие вещи, необходимые в дороге. Рено Логан отличается хорошим соотношением цены и качества, надежностью и доступностью. Модель экономична в пути и ремонтопригодна.
LADA VestaЕще один прекрасный седан для автопутешествий — российский автомобиль Лада Веста. Отечественный вариант удобен для дорожных путешествий, дополнен подушкой безопасности для водителя. Внешние панели кузова оцинкованы, а на порогах и днище нанесено прочное антигравийное покрытие. Вместительность багажника — 480 л, но увеличить объем можно за счет заднего сиденья.
Ford MondeoСреднеразмерный седан для путешествий, который собирают в Европе. Обновленный вариант оборудован адаптивными фарами светодиодного типа. За счет электронных блоков управления и особой системе линз и коррекции света они на 25% дальше освещают путь перед машиной. Но Форд Мондео также ценится за новые парктроники — модель стала более безопасной и маневренной. У нее отлично реализована система работы со слепыми зонами.
Volkswagen PoloОтличное транспортное средство с вместительным багажником на 480 л. При сложенных задних креслах отсек становится еще больше. Кстати, при складывании получается отличное спальное место. Также Фольксваген Поло оснащен:
- рулевой колонкой с регулировкой наклона и вылета;
- ABS;
- качественными подушками безопасности;
- электрическими стеклоподъемниками;
- надежным центральным замком.