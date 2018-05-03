Компания «РЖД» решила назначить дополнительные поезда «Сапсан» между Москвой и Санкт-Петербургом, чтобы удовлетворить повышенный спрос на пассажирские перевозки. Отправляться дополнительные скоростные поезда начнут с 15 и 22 ноября. «Сапсаны» между двумя столицами будут курсировать по следующему расписанию:

№ поезда Дата Отправление Прибытие Остановки Москва — Санкт-Петербург 764 15 ноября 11:40 15:26 Тверь, Угловка 764 22 ноября 11:40 15:34 Тверь, Угловка Санкт-Петербург — Москва 761 15, 22 ноября 11:00 14:46 Угловка, Тверь

Билеты уже можно купить во всех кассах дальнего следования, а также онлайн на нашем сайте.