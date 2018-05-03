ОАО «РЖД» запустит обновленный поезд «Сапсан» в декабре 2019 года. Модернизированный состав будет курсировать между Санкт-Петербургом, Москвой и Нижним Новгородом. Что изменилось в интерьере обновленного «Сапсана»? Прежде всего, заменили обивку и чехлы кресел, изменили цветовое оформление салонов. В креслах теперь предусмотрены розетки для зарядки гаджетов и USB-разъемы. Также произвели замену освещения с добавлением функции регулировки яркости в зависимости от времени суток, установили кулеры с питьевой водой, обновили оконные затемняющие шторы. В 10-м вагоне организовали детскую зону, а в туалетной комнате вагона № 9 установили пеленальный столик. Обновленный «Сапсан» отправится в путь 18 декабря в 9:40 по местному времени в составе поезда № 760А Москва — Санкт-Петербург. Затем он будет совершать рейсы в составе поездов:

№ 771Н Санкт-Петербург — Нижний Новгород — по понедельникам, средам и пятницам;

№757Н Нижний Новгород — Санкт-Петербург — по вторникам, четвергам и субботам.

А вот по воскресеньям модернизированный «Сапсан» будет курсировать в составе поездов № 757А 774А, следующих по маршруту Санкт-Петербург — Москва.