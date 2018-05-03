Расписание движения скоростного поезда «Сапсан» включает более 10 ежедневных рейсов между двумя столицами и обратно.
«Сапсаны» курсируют по данным маршрутам круглый год, делая остановки в двух крупных областных центрах. По направлению Москва — Санкт-Петербург — Москва поезда останавливаются в Твери.
Обратите внимание, что поезда «Сапсан» до Нижнего Новгорода и Владимира приостановили движение.
Расписание поездов «Сапсан» из Москвы
Москва — Санкт-Петербург
Поезда ежедневно уходят из столицы с Ленинградского вокзала (кроме поезда № 758Н) и прибывают на Московский вокзал Санкт-Петербурга. Перед посадкой пассажиры проходят обязательный досмотр, поэтому на вокзал лучше приехать заблаговременно.
Особенности поездов:
№ 756, 768 и 780 — имеют сдвоенный состав (20 вагонов);
№ 752 — следует без остановок.
Расписание «Сапсана» Москва — Санкт-Петербург на завтра и другие дни актуально.
Москва — Санкт-Петербург
№ поезда
Отправление
Прибытие
Время в пути
752A
05:55
09:36
3 ч 41 мин
754A
06:50
10:45
3 ч 55 мин
756A
07:00
11:05
4 ч 05 мин
760A
09:30
13:20
3 ч 50 мин
762A
09:40
13:32
3 ч 52 мин
766A
13:30
17:34
4 ч 04 мин
770A
13:40
17:44
4 ч 44 мин
772A
15:30
19:15
3 ч 45 мин
774A
15:40
19:25
3 ч 45 мин
776A
17:30
21:20
3 ч 50 мин
778A
17:40
21:35
3 ч 55 мин
780A
19:30
23:35
4 ч 05 мин
784A
20:50
00:38
3 ч 48 мин
Расписание поездов «Сапсан» из Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург — Москва
Скоростные «Сапсаны» курсируют из северной столицы в Москву ежедневно. Поезда отправляются с Московского вокзала Петербурга, а прибывают на Ленинградский вокзал Москвы (кроме № 771Н, который останавливается на Курском вокзале).
Особенности поездов:
№ 755, 765 и 777 — имеют сдвоенный состав (20 вагонов);
Новое расписание «Сапсана» Санкт-Петербург — Москва.
Санкт-Петербург — Москва
№ поезда
Отправление
Прибытие
Время в пути
751A
05:30
09:15
3 ч 45 мин
755A
06:40
10:46
4 ч 06 мин
759A
09:00
12:58
3 ч 58 мин
761A
09:10
13:09
3 ч 59 мин
767A
13:00
17:00
04 ч 00 мин
769A
13:10
17:10
4 ч 00 мин
771A
15:00
18:55
3 ч 55 мин
773A
15:10
19:05
3 ч 55 мин
775A
17:00
20:50
3 ч 50 мин
777A
17:10
21:07
3 ч 57 мин
779A
19:00
22:58
3 ч 58 мин
781A
19:10
23:13
4 ч 03 мин
779A
21:00
00:51
3 ч 51 мин
Расписание по городу Тверь
Тверь — Москва
Все скоростные «Сапсаны» из Твери — проходящие поезда. Они отправляются со станции и прибывают в Москву ежедневно.
Особенности поездов:
не делают остановок в пути;
№ 771 прибывает на Курский вокзал столицы, остальные поезда — на Ленинградский вокзал.
Тверь — Москва
№ поезда
Отправление
Прибытие
Время в пути
755А
09:38
10:46
1 ч 07 мин
759А
11:48
12:58
1 ч 10 мин
767А
15:49
17:00
1 ч 11 мин
771A
17:49
18:55
1 ч 06 мин
777A
20:01
21:07
1 ч 06 мин
779A
21:49
22:58
1 ч 09 мин
785A
23:45
00:51
1 ч 06 мин
Тверь — Санкт-Петербург
До северной столицы из Твери ежедневно курсируют скоростные поезда «Сапсан» под четными номерами. Все они прибывают на Московский вокзал Санкт-Петербурга.
Особенности поездов:
«Сапсан» — современный поезд с высококлассным обслуживанием. И хотя каждый вагон высокоскоростного состава имеет
Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура
покупки займет всего пару минут.
Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:
Ф.И.О.; пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф,
номер бонусной карты (при наличии).
Останется оплатить посадочный талон банковской картой
или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый
посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться
электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен
предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети.
Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите
проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности.
Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности.
При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего
этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета,
должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны
на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие
детям путешествовать одним:
для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах
по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70%
от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет,
то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу
оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без
предоставления отдельного места.
На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет.
До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику.
Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса.
Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого
комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся
только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны
ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять.
Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после
предъявления следующих документов:
назвав кассиру 14-значный номер заказа;
предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен.
Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.