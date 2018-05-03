Расписание движения скоростного поезда «Сапсан» включает более 10 ежедневных рейсов между двумя столицами и обратно. «Сапсаны» курсируют по данным маршрутам круглый год, делая остановки в двух крупных областных центрах. По направлению Москва — Санкт-Петербург — Москва поезда останавливаются в Твери.

Обратите внимание, что поезда «Сапсан» до Нижнего Новгорода и Владимира приостановили движение.

Расписание поездов «Сапсан» из Москвы

Москва — Санкт-Петербург

№ 756, 768 и 780 — имеют сдвоенный состав (20 вагонов);

№ 752 — следует без остановок.

Москва — Санкт-Петербург № поезда Отправление Прибытие Время в пути 752A 05:55 09:36 3 ч 41 мин 754A 06:50 10:45 3 ч 55 мин 756A 07:00 11:05 4 ч 05 мин 760A 09:30 13:20 3 ч 50 мин 762A 09:40 13:32 3 ч 52 мин 766A 13:30 17:34 4 ч 04 мин 770A 13:40 17:44 4 ч 44 мин 772A 15:30 19:15 3 ч 45 мин 774A 15:40 19:25 3 ч 45 мин 776A 17:30 21:20 3 ч 50 мин 778A 17:40 21:35 3 ч 55 мин 780A 19:30 23:35 4 ч 05 мин 784A 20:50 00:38 3 ч 48 мин

Расписание поездов «Сапсан» из Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург — Москва

№ 755, 765 и 777 — имеют сдвоенный состав (20 вагонов);

Санкт-Петербург — Москва № поезда Отправление Прибытие Время в пути 751A 05:30 09:15 3 ч 45 мин 755A 06:40 10:46 4 ч 06 мин 759A 09:00 12:58 3 ч 58 мин 761A 09:10 13:09 3 ч 59 мин 767A 13:00 17:00 04 ч 00 мин 767A 13:00 17:00 04 ч 00 мин 769A 13:10 17:10 4 ч 00 мин 771A 15:00 18:55 3 ч 55 мин 773A 15:10 19:05 3 ч 55 мин 775A 17:00 20:50 3 ч 50 мин 777A 17:10 21:07 3 ч 57 мин 779A 19:00 22:58 3 ч 58 мин 781A 19:10 23:13 4 ч 03 мин 779A 21:00 00:51 3 ч 51 мин

Расписание по городу Тверь

Тверь — Москва

не делают остановок в пути;

№ 771 прибывает на Курский вокзал столицы, остальные поезда — на Ленинградский вокзал.

Тверь — Москва № поезда Отправление Прибытие Время в пути 755А 09:38 10:46 1 ч 07 мин 759А 11:48 12:58 1 ч 10 мин 767А 15:49 17:00 1 ч 11 мин 771A 17:49 18:55 1 ч 06 мин 777A 20:01 21:07 1 ч 06 мин 779A 21:49 22:58 1 ч 09 мин 785A 23:45 00:51 1 ч 06 мин

Тверь — Санкт-Петербург

№ 780 — следует без остановок;

среднее время в пути — 2 часа 40 минут.

Тверь — Санкт-Петербург № поезда Отправление Прибытие Время в пути 756A 07:57 10:45 2 ч 48 мин 762A 10:47 13:32 2 ч 45 мин 770A 14:47 17:44 2 ч 57 мин 778A 18:46 21:35 2 ч 49 мин 780A 20:37 23:35 2 ч 58 мин 784A 21:56 00:38 2 ч 42 мин

Поезда ежедневно уходят из столицы с Ленинградского вокзала (кроме поезда № 758Н) и прибывают на Московский вокзал Санкт-Петербурга. Перед посадкой пассажиры проходят обязательный досмотр, поэтому на вокзал лучше приехать заблаговременно. Скоростные «Сапсаны» курсируют из северной столицы в Москву ежедневно. Поезда отправляются с Московского вокзала Петербурга, а прибывают на Ленинградский вокзал Москвы (кроме № 771Н, который останавливается на Курском вокзале). Все скоростные «Сапсаны» из Твери — проходящие поезда. Они отправляются со станции и прибывают в Москву ежедневно. До северной столицы из Твери ежедневно курсируют скоростные поезда «Сапсан» под четными номерами. Все они прибывают на Московский вокзал Санкт-Петербурга.