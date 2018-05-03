Сегодня речь пойдет о правилах поведения в поезде. Точнее, об употреблении спиртных напитков. Некоторые считают, что распитие алкоголя в поезде — необходимое составляющее каждой поездки. Это не так. Употребление алкогольных напитков в общественном транспорте преследуется законом, чтобы избежать этого, вам необходимо знать допустимые и недопустимые нормы поведения. Тогда путешествие доставит вам радость и комфорт.

Можно ли распивать алкоголь в поезде

Где разрешено употреблять алкоголь в поездах дальнего следования

Вагон ресторан

За нахождение в нетрезвом состоянии в другой части поезда полагается штраф. Стоит пользоваться данным исключением и появляться за столом вагона-ресторана почаще.

Купе и СВ

Плацкарт

Слабоалкогольные напитки

Какой штраф грозит за распитие спиртных напитков в поездах РЖД

Безалкогольное пиво в качестве альтернативы

Можно ли провозить алкогольные напитки

В кодексе об Административных правонарушениях (КоАП), в статье 20.20 сказано, что в общественных местах, включая железнодорожный транспорт, распивать спиртные напитки запрещено. Нарушители будут обязаны выплатить штраф. Его сумма зависит от крепости употребляемого напитка. Незнание закона не освобождает гражданина от ответственности. Чтобы предостеречь себя от лишних расходов и проблем, стоит ознакомиться с пунктами законодательства.Раньше употребление спиртных напитков было чуть ли не традицией каждой поездки. Люди отдыхали, знакомились и отлично проводили время. Сейчас же все иначе. Из-за халатного отношения пассажиров к имуществу, государство было вынуждено принять меры с целью защитить спокойствие граждан. Все стало гораздо строже, но не отменено насовсем. Порядок и мирная обстановка в поездах — то, что нужно каждому пассажиру. Но в каждом правиле есть исключения. В некоторых частях поезда все же разрешается распитие спиртных напитков. Важно знать, в каких именно. Люди, знающие все правила, остаются в хорошем впечатлении после отпуска, ведь они не попали впросак или же не были оштрафованы по причине, о которой и не задумывались.Только здесь, в вагоне-ресторане, разрешается употребление алкогольных напитков. Пассажиры, приходя на обед или ужин, часто заказывают себе что-то из спиртных напитков. Здесь пассажир имеет полное право выпить алкоголь с общим содержанием этилового спирта не более 16,5%.В правилах поведения четко прописан пункт о запрете употребления спиртных напитков в купе и СВ (спальный вагон). Но если получить одобрение соседей и не разводить шум, можно добиться своего. Многие так и делают. Правило есть правило, запрет никто не отменял. Если быть неосторожным и кто-то из обслуживающего персонала заметит вас, штраф обеспечен.К счастью или сожалению, вагон-ресторан является единственным местом, где можно выпить алкоголь. В противном случае вы будете оштрафованы или высажены на ближайшей остановке. Никто не хочет закончить еще даже не начатое путешествие посередине пути из-за глупого поступка. В плацкарте есть другие способы развлечения. Попробуйте поговорить с соседом, понаблюдать за дорогой в окно или же занять себя любимой книгой, фильмом. Многие обесценили простые удовольствия из-за алкоголя. Не только в нетрезвом состоянии можно проводить время. Вы попробуйте, сами удивитесь.К разрешенным спиртосодержащим напиткам относится пиво. Его процентное содержание этилового спирта — 4-7%. Допустимо употребление вин, шампанского, а также слабоалкогольных коктейлей. Сюда относят и «домашние» медовуху, сидр и др. Не стоит забывать о том, что употребление вышеперечисленных напитков разрешается лишь в вагон-ресторане. О запрете употребления алкоголя в купе, СВ и плацкарте было сказано ранее.Все зависит от ситуации. Одно дело — распивать слабоалкогольный напиток, не мешая остальным. А другое — быть в нетрезвом состоянии и не контролировать себя. Вот правила, которые касаются всех:Штраф может испортить вам вечер и всю поездку. Не стоит растрачиваться ради временного удовольствия. Проведите время с собой без бутылки в руках.О безалкогольном пиве не сказано ни слова. Следовательно, запрета на него нет. Безалкогольное пиво — отличный вариант для особых ценителей этого вкуса. Только не стоит пить его в больших количествах: душность и дрожжевой запах может сильно испортить дорогу вашим соседям. У всего есть мера. Важно знать свою.Обсудим важный вопрос: можно ли провозить алкоголь в поезде? Если строго придерживаться всех правил, алкоголь и уксус провезти можно по норме — 0,5 литра на одного пассажира. В ручную кладь можно брать с собой до 36 килограмм. Досмотр без причины производиться не может. Поэтому если есть необходимость, можно положить несколько литров к себе в сумку.