«Сапсан» — высокоскоростной поезд, произведенный немецкой компанией «Siemens». Он развивает скорость до 250 км/ч и полностью адаптирован под российские климатические условия. Состав включает 10 вагонов, каждый из которых предлагает пассажирам комфортабельные условия поездки.
Направление движения поезда «Сапсан»Скоростной поезд «Сапсан» курсирует по направлениям с 2009 года — от Москвы до Санкт-Петербурга (туда и обратно); Следуя по маршруту Москва — Санкт-Петербург, состав останавливается в городах: Тверь, Вышний Волочек, Окуловка, Чудово, Бологое.
Схема вагонов поезда «Сапсан»Скоростной поезд «Сапсан» включает вагоны разных классов обслуживания: первый, бизнес, бистро, эконом и эконом+. Общее количество пассажирских мест — 522, в сдвоенном составе — 1044.
Москва направление движения > Санкт-Петербург
10Эконом+
9Эконом
8Эконом
7Эконом
6Эконом
5Бистро
4Эконом
3Эконом
2Бизнес
1Первый класс
Нумерация мест в вагонах поезда «Сапсан»В поезде «Сапсан» расположение мест в вагонах по маршруту Москва — Санкт-Петербург начинается с головы состава, в обратном направлении — с хвоста. Сдвоенные составы поездов «Сапсан» состоят из 20 вагонов под номерами:
- № 1 и № 11 — два вагона первого класса;
- № 2 и № 12 — два вагона бизнес-класса;
- № 3, № 4, с № 6 по № 9, № 13, № 14, с № 16 по № 19 — двенадцать вагонов эконом-класса;
- № 5 и № 15 — два вагона-бистро;
- № 10 и № 20 — два вагона эконом+.