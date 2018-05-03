«Сапсан» — высокоскоростной поезд, произведенный немецкой компанией «Siemens». Он развивает скорость до 250 км/ч и полностью адаптирован под российские климатические условия. Состав включает 10 вагонов, каждый из которых предлагает пассажирам комфортабельные условия поездки.

Направление движения поезда «Сапсан»

Схема вагонов поезда «Сапсан»

Москва направление движения > Санкт-Петербург 10 Эконом+ 9 Эконом 8 Эконом 7 Эконом 6 Эконом 5 Бистро 4 Эконом 3 Эконом 2 Бизнес 1 Первый класс

Нумерация мест в вагонах поезда «Сапсан»

№ 1 и № 11 — два вагона первого класса;

№ 2 и № 12 — два вагона бизнес-класса;

№ 3, № 4, с № 6 по № 9, № 13, № 14, с № 16 по № 19 — двенадцать вагонов эконом-класса;

№ 5 и № 15 — два вагона-бистро;

№ 10 и № 20 — два вагона эконом+.

Скоростной поезд «Сапсан» курсирует по направлениям с 2009 года — от Москвы до Санкт-Петербурга (туда и обратно); Следуя по маршруту Москва — Санкт-Петербург, состав останавливается в городах: Тверь, Вышний Волочек, Окуловка, Чудово, Бологое.Скоростной поезд «Сапсан» включает вагоны разных классов обслуживания: первый, бизнес, бистро, эконом и эконом+. Общее количество пассажирских мест — 522, в сдвоенном составе — 1044.Вагонов бистро, эконом+, первого и бизнес класса всего по одному, а вагонов экономического класса — 6. Также в вагоне № 1 располагается купе-переговорная. Естественно, чем выше класс обслуживания, тем дороже стоит билет. Поэтому вагоны эконом-класса наиболее популярные и дешевые. Схема мест в «Сапсане» у каждого вагона своя. Например, вагон № 6 специально оборудован местами для пассажиров с ограниченными возможностями, а вагоне № 5 располагается буфет, где можно приятно провести время в пути и пообедать. Ниже представлены схемы вагонов «Сапсан» Москва — Санкт-Петербург.В поезде «Сапсан» расположение мест в вагонах по маршруту Москва — Санкт-Петербург начинается с головы состава, в обратном направлении — с хвоста. Сдвоенные составы поездов «Сапсан» состоят из 20 вагонов под номерами:Планировка вагонов позволяет пассажирам расположиться свободно. В каждом вагоне обустроено место для крупного багажа и гардероб. Небольшие сумки размещаются на полках над креслами в салоне. Все кресла рассчитаны на длительное путешествие: оборудованы регулируемыми спинками и откидными опорами для ног. У каждой пары кресел есть индивидуальное освещение.