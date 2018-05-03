Когда нам предстоит долгая дорога, нам хочется сделать ее максимально комфортной. Курящим людям путешествия даются довольно сложно, потому что на курение наложено много запретов. Сейчас мы разберемся, как курильщику можно облегчить дорогу на поезде и можно ли вообще это сделать.

Разрешено ли употреблять сигареты в поезде?

Где можно и нельзя курить на РЖД

Можно ли курить в поезде дальнего следования?

Позволят ли курить iqos, электронные сигареты или вейп?

На перроне

В тамбуре

Бывают ли поезда или вагоны для курящих?

Какое наказание грозит за курение в поезде, электричке?

Как избежать штрафа?

В 2013 году было положено начало многостраничным запретам на курение в разных местах. Антитабачный закон распространялся на все общественные места. Если раньше можно было курить в кафе, на остановках и так далее, то после вступления закона в силу (2014 г.) курить стало возможно, разве что, у себя дома. Поезда дальнего и ближнего следования также попали в этот список. До этого года пассажиры могли спокойно покурить в тамбуре поезда или на перроне. Если вы ехали, допустим, с Казахстана, то на его территории вы еще могли курить, но пересекая границу с Россией — уже нет.Вообще по закону курить нельзя нигде. Ни в поезде, ни на перроне, ни на остановках и так далее. Иногда на больших вокзалах встречаются специальные места для курения, но это редкость. Даже на московских вокзалах их всего несколько штук. Если вы не боитесь быть пойманным и получить штраф за курение в общественном месте — можете курить где угодно. Штрафуют курильщиков не очень часто, все зависит от конкретного полицейского и места. В Москве шанс быть оштрафованным выше, так как местные стражи порядка работают как положено.Нет, курение в поездах дальнего следования запрещено. Однако курить на остановках поездов дальнего следования разрешено, но останавливается такой поезд нечасто. Сигареты на таких остановках или в поезде не продаются, это запрещено, поэтому запаситесь сигаретами на всю поездку. Курильщики часто идут на различные, порой даже на опасные ухищрения ради курения. Одно из популярных мест — точка сцепления вагонов. Не самое безопасное, но зато там вас вряд ли поймают. Не пытайтесь пройти туда во время движения поезда: это крайне опасно! Места сцепки обычно закрыты, попасть туда невозможно. Это зависит от типа поезда и места его следования.Электронные испарительные и нагревательные устройства для курения также запрещены. Но у них есть ряд преимуществ, которые делают их использование намного более простым, нежели курение обычных сигарет.В законе не прописана возможность использования iqos где-либо. Это технически сложное устройство для нагревания табака. Вейп, поскольку он произвел «бум» среди школьников и молодежи, уже успели запретить также, как и сигареты. Айкос меньше пахнет, поэтому в целом вы можете покурить его на перроне, но в закрытом помещении запах табака все равно будет ощущаться.То, что курить айкос в закрытом помещении не стоит, выше уже было сказано. Электронные сигареты сейчас имеют множество разновидностей, жидкости для них тоже есть совершенно разные. Если у вас вейп или любое другое электронное устройство, то вы можете купить «жижу» без вкуса и запаха. Да, наверное, это не так вкусно и интересно, но зато вы точно сможете остаться незамеченным. Днем, скорее всего, когда по поезду мирно прогуливаются все, кому не лень, «попарить» у вас не получится. Но ночью вы спокойно можете выйти из своего купе, чтобы покурить.Сейчас таких вагонов или специальных поездов нет. Очень многие пассажиры РЖД (в том числе и известные депутаты) просят вынести на рассмотрение закон, который позволил бы курильщикам чувствовать себя свободнее, чем сейчас. Речь в основном идет об отдельных вагонах для курящих, они должны быть оборудованы более мощной системой вентиляции. Так как курение в тамбуре или туалете, где находятся и некурящие пассажиры (в том числе дети и беременные) является не очень уважительным и безопасным действием по отношению к ним и их здоровью. Кстати, в аэропортах уже планируют вернуть места для курения в чистых зонах. В европейских аэропортах такая возможность сохранилась и по сей день, там никто курилки не закрывал. Например, на Кипре (Ларнака) место для курения сделано очень качественно, там стоит хорошая вытяжка и панорамные окна с чудесным видом. Возможно, что после принятия такого закона в наших аэропортах, правительство займется и поездами. В России даже было проведено исследование, что курящие пассажиры готовы доплачивать определенную сумму за возможность курить в поезде. Но у правительства свои взгляды: курение в закрытом помещении может привести к пожару. На самом деле, все не так страшно. Если принять определенные меры — проблема уйдет сама собой.Наказание за нарушение антитабачного закона — штраф. Размер штрафа варьируется от пятисот до трех тысяч рублей.Если вас все-таки поймали, то избежать штрафа будет непросто. Все будет зависеть от того, где вы курили. Дополнительную роль сыграет лояльность работника правоохранительных органов. В теории вы можете попробовать договориться с полицейским, пообещав, что больше так не будете. Это, пожалуй, единственный способ избежать наказания. Выбегать из поезда не вариант.