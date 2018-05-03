Что можно, а главное, что удобнее всего курить в поезде - IQOS, электронные сигареты, вейп или обычные сигареты?

Когда нам предстоит долгая дорога, нам хочется сделать ее максимально комфортной. Курящим людям путешествия даются довольно сложно, потому что на курение наложено много запретов. Сейчас мы разберемся, как курильщику можно облегчить дорогу на поезде и можно ли вообще это сделать.

Разрешено ли употреблять сигареты в поезде?

В 2013 году было положено начало многостраничным запретам на курение в разных местах. Антитабачный закон распространялся на все общественные места. Если раньше можно было курить в кафе, на остановках и так далее, то после вступления закона в силу (2014 г.) курить стало возможно, разве что, у себя дома. Поезда дальнего и ближнего следования также попали в этот список. До этого года пассажиры могли спокойно покурить в тамбуре поезда или на перроне. Если вы ехали, допустим, с Казахстана, то на его территории вы еще могли курить, но пересекая границу с Россией — уже нет.

Где можно и нельзя курить на РЖД

Вообще по закону курить нельзя нигде. Ни в поезде, ни на перроне, ни на остановках и так далее. Иногда на больших вокзалах встречаются специальные места для курения, но это редкость. Даже на московских вокзалах их всего несколько штук. Если вы не боитесь быть пойманным и получить штраф за курение в общественном месте — можете курить где угодно. Штрафуют курильщиков не очень часто, все зависит от конкретного полицейского и места. В Москве шанс быть оштрафованным выше, так как местные стражи порядка работают как положено.

Можно ли курить в поезде дальнего следования?

Нет, курение в поездах дальнего следования запрещено. Однако курить на остановках поездов дальнего следования разрешено, но останавливается такой поезд нечасто. Сигареты на таких остановках или в поезде не продаются, это запрещено, поэтому запаситесь сигаретами на всю поездку. Курильщики часто идут на различные, порой даже на опасные ухищрения ради курения. Одно из популярных мест — точка сцепления вагонов. Не самое безопасное, но зато там вас вряд ли поймают. Не пытайтесь пройти туда во время движения поезда: это крайне опасно! Места сцепки обычно закрыты, попасть туда невозможно. Это зависит от типа поезда и места его следования.

Позволят ли курить iqos, электронные сигареты или вейп?

Электронные испарительные и нагревательные устройства для курения также запрещены. Но у них есть ряд преимуществ, которые делают их использование намного более простым, нежели курение обычных сигарет.

На перроне

В законе не прописана возможность использования iqos где-либо. Это технически сложное устройство для нагревания табака. Вейп, поскольку он произвел «бум» среди школьников и молодежи, уже успели запретить также, как и сигареты. Айкос меньше пахнет, поэтому в целом вы можете покурить его на перроне, но в закрытом помещении запах табака все равно будет ощущаться.

В тамбуре

То, что курить айкос в закрытом помещении не стоит, выше уже было сказано. Электронные сигареты сейчас имеют множество разновидностей, жидкости для них тоже есть совершенно разные. Если у вас вейп или любое другое электронное устройство, то вы можете купить «жижу» без вкуса и запаха. Да, наверное, это не так вкусно и интересно, но зато вы точно сможете остаться незамеченным. Днем, скорее всего, когда по поезду мирно прогуливаются все, кому не лень, «попарить» у вас не получится. Но ночью вы спокойно можете выйти из своего купе, чтобы покурить.

Бывают ли поезда или вагоны для курящих?

Сейчас таких вагонов или специальных поездов нет. Очень многие пассажиры РЖД (в том числе и известные депутаты) просят вынести на рассмотрение закон, который позволил бы курильщикам чувствовать себя свободнее, чем сейчас. Речь в основном идет об отдельных вагонах для курящих, они должны быть оборудованы более мощной системой вентиляции. Так как курение в тамбуре или туалете, где находятся и некурящие пассажиры (в том числе дети и беременные) является не очень уважительным и безопасным действием по отношению к ним и их здоровью. Кстати, в аэропортах уже планируют вернуть места для курения в чистых зонах. В европейских аэропортах такая возможность сохранилась и по сей день, там никто курилки не закрывал. Например, на Кипре (Ларнака) место для курения сделано очень качественно, там стоит хорошая вытяжка и панорамные окна с чудесным видом. Возможно, что после принятия такого закона в наших аэропортах, правительство займется и поездами. В России даже было проведено исследование, что курящие пассажиры готовы доплачивать определенную сумму за возможность курить в поезде. Но у правительства свои взгляды: курение в закрытом помещении может привести к пожару. На самом деле, все не так страшно. Если принять определенные меры — проблема уйдет сама собой.

Какое наказание грозит за курение в поезде, электричке?

Наказание за нарушение антитабачного закона — штраф. Размер штрафа варьируется от пятисот до трех тысяч рублей.

Как избежать штрафа?

Если вас все-таки поймали, то избежать штрафа будет непросто. Все будет зависеть от того, где вы курили. Дополнительную роль сыграет лояльность работника правоохранительных органов. В теории вы можете попробовать договориться с полицейским, пообещав, что больше так не будете. Это, пожалуй, единственный способ избежать наказания. Выбегать из поезда не вариант.

На днях вступило в силу Постановление правительства РФ, которое разрешает перевозку грудных детей в
«Ласточка» — скоростные электропоезда ЭС1 и ЭС2Г, которые используются для пригородных, городских и региональных пассажирских перевозок. Данное семейство пассажирских электропоездов было специально создано по заказу ОАО «Российские железные дороги» немецкой компанией «Siemens AG». В частности, ЭС1 были произведены в г. Крефельд (Германия) на одноименном заводе конгломерата, а ЭС2Г — в г. Верхняя Пышма (Свердловская область) на заводе «Уральские локомотивы». Серии ЭС1П и ЭС2ГП также собирались в России по лицензии Siemens
Расписание движения скоростного поезда «Сапсан» включает более 10 ежедневных рейсов между двумя столицами и
«Сапсан» — высокоскоростной поезд, произведенный немецкой компанией «Siemens». Он развивает скорость до 250 км/ч
Услуги для пассажиров поездов "Ласточка" Поезда "Ласточка" предлагают пассажирам различные уровни комфорта: от базового до бизнес-класса. В зависимости от выбранного вагона, доступны такие услуги, как кожаные кресла с регулировкой, мобильный бар, розетки для зарядки устройств, дорожные и детские наборы, пресса, а также гардероб и доступ к Медицентру. Пассажиры бизнес-класса также получают питание и возможность выбора меню. Дополнительно предоставлена информация о телефонах камер хранения забытых вещей на станциях Санкт-Петербург, Бологое и Великий Новгород.
«Сапсан» — комфортабельный скоростной поезд, предлагающий пассажирам высококлассное обслуживание. Отличительной чертой «Сапсана» является вагон
Вагон № 10 относится к классу «Эконом +» и отличается от обычного экономического конструктивными
В скоростном поезде «Сапсан» вагон № 2 относится к бизнес-классу. В стоимость билета сразу
Вагоны эконом-класса скоростного поезда «Сапсан» наиболее востребованные. Именно в них путешествует большинство пассажиров между
Четвертый вагон скоростного поезда «Сапсан» относится к классу «Экономический». Как и другие вагоны фирменного
Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
