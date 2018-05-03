ОАО «РЖД» запускает новую акцию на все поезда «Сапсан», отправляющиеся с 17:00 31 декабря 2019 года до 00:00 2 января 2020 года. Любой пассажир, желающий отправиться в путешествие из Санкт-Петербурга в Москву или Нижний Новгород 31 декабря и 1 января, может купить билет на «Сапсан» по сниженной фиксированной стоимости. Акция действует и на обратное направление. Например, стоимость проездного документа в базовый класс «Сапсана», курсирующего по маршруту Москва – Санкт-Петербург, составит от 1860 рублей, а сообщением Санкт-Петербург – Нижний Новгород — от 2589 рублей. Купить билет по специальным ценам можно уже сейчас во всех кассах дальнего следования, на сайте или с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».

Напоминаем, что пассажирам предоставлена возможность выбора категории места при оформлении проездного документа онлайн. Категорий в «Сапсане» всего 7: у стола против хода и по ходу движения, не у стола против хода и по ходу движения, без окна против хода и по ходу движения, а также одиночное по ходу движения (только для пассажиров первого класса).