Вагон № 10 относится к классу «Эконом +» и отличается от обычного экономического конструктивными особенностями. Расстояние между креслами увеличено на 9 см (1015 мм против 925 мм), предоставляя пассажирам больше пространства для ног. Да и в качестве обслуживания он превосходит вагоны эконом-класса, хотя цена билета не сильно отличается.
Схема мест в вагоне № 10Десятый вагон в скоростном поезде «Сапсан» рассчитан на 49 пассажирских мест. Он имеет одну особенность — места с 47 по 52 выделены под детскую зону:
- 47 и 48 — для детей без сопровождения взрослых;
- 49 — для мамы с ребенком до 1 года;
- 45, 46, 51 и 52 — для пассажиров с детьми до 5 лет.
Схема вагона № 10 (эконом+ класс) поезда «Сапсан»
Услуги в вагоне № 10Вагон № 10 относится ко второму классу обслуживания (2В). В стоимость билета в вагон класса «Экономический +» входит гарантированное питание и интернет. В дороге можно послушать радио или посмотреть фильмы по телевизору, установленному под потолком. В подлокотнике каждого кресла есть разъем для наушников, которые предоставляются бесплатно. Другие сервисные услуги в вагоне № 10 поезда «Сапсан» платные:
- мини-офис;
- заказ такси;
- магазин сувениров;
- продажа жд и авиабилетов;
- бронирование экскурсий;
- мобильный бар и бистро.