Вагон № 10 относится к классу «Эконом +» и отличается от обычного экономического конструктивными особенностями. Расстояние между креслами увеличено на 9 см (1015 мм против 925 мм), предоставляя пассажирам больше пространства для ног. Да и в качестве обслуживания он превосходит вагоны эконом-класса, хотя цена билета не сильно отличается.

Схема мест в вагоне № 10

47 и 48 — для детей без сопровождения взрослых;

49 — для мамы с ребенком до 1 года;

45, 46, 51 и 52 — для пассажиров с детьми до 5 лет.

Услуги в вагоне № 10

мини-офис;

заказ такси;

магазин сувениров;

продажа жд и авиабилетов;

бронирование экскурсий;

мобильный бар и бистро.

Десятый вагон в скоростном поезде «Сапсан» рассчитан на 49 пассажирских мест. Он имеет одну особенность — места с 47 по 52 выделены под детскую зону:Интерьер салона такой же, как и в эконом-классе: мягкие кресла с тканевой обивкой, регулируемой спинкой, подлокотниками, опорами для ног и индивидуальным аудиомодулем. Проходы между сиденьями широкие, поэтому сидящие с краю пассажиры могут не беспокоиться, что их заденут. Небольшие сумки и вещи можно разместить на верхних полках, а остальное сдать в багаж. Для пальто, курток, пуховиков есть отдельный гардероб с вешалками. Салон очень тихий благодаря шумоизоляции, установлена комфортная температура +22 градуса. В начале вагона установлены электронные табло, показывающие пункт назначения, скорость «Сапсана» и другая полезная информация.Вагон № 10 относится ко второму классу обслуживания (2В). В стоимость билета в вагон класса «Экономический +» входит гарантированное питание и интернет. В дороге можно послушать радио или посмотреть фильмы по телевизору, установленному под потолком. В подлокотнике каждого кресла есть разъем для наушников, которые предоставляются бесплатно. Другие сервисные услуги в вагоне № 10 поезда «Сапсан» платные:В вагоне есть несколько розеток для подзарядки мобильного телефона, планшета или ноутбука.