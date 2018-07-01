На днях вступило в силу Постановление правительства РФ, которое разрешает перевозку грудных детей в поездах в возрасте до 1 месяца без свидетельства о рождении. «Это решение принято в связи с тем, что фиксировались случаи отказа в оформлении проездного билета на поезд дальнего следования детям в возрасте до 1 месяца до получения на них свидетельства о рождении», — поясняется в тексте документа. С мая 2019 года родители могут оформить билет для новорожденных по медицинскому свидетельству о рождении, которое выдают в роддоме и прочих медицинских учреждениях. До этого момента билеты на поезда дальнего следования для детей до 14 лет оформлялись только на основании свидетельства о рождении, полученного в ЗАГСе. Теперь такая необходимость отпала.