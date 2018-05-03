Четвертый вагон скоростного поезда «Сапсан» относится к классу «Экономический». Как и другие вагоны фирменного состава, вагон № 4 больше похож на салон самолета. Он оборудован мягкими удобными креслами для комфортабельного путешествия, двумя багажными отделениями и гардеробом.

Выбрать удобное место в «Сапсане» просто: в сторону Санкт-Петербурга нумерация начинается с головы состава, в сторону Москвы — с хвоста. Нечетные места расположены у окна, а четные — у прохода. Четвертый вагон рассчитан на 66 пассажиров. Кресла в вагоне № 4 имеют тканевую обивку в отличие от вагонов первого и бизнес классов — в них они кожаные. Сиденья в салоне обеспечивают высокий уровень комфорта при поездке на длинные расстояния: спинку можно регулировать, есть подлокотники, опоры для ног и откидные столики. На спинках кресел установлены съемные подголовники и защитные платки. В дороге каждый пассажир может узнать температуру воздуха в вагоне и скорость движения поезда «Сапсан» по электронному табло. Возле одного из выходов находится современный биотуалет.Как и все вагоны эконом-класса, четвертый вагон не имеет бесплатных сервисных услуг. Пассажирам лишь доступно аудио и видео трансляции — у каждого кресла установлен специальный модуль и наушники. В вагоне также есть несколько розеток для зарядки мобильных устройств. Интернет в вагоне № 4 платный. Подключиться к Wi-Fi можно за 149 рублей, оплатив наличными, банковской или купленной в магазине вагона № 6 картой. Проголодавшиеся пассажиры могут поужинать в бистро или купить закуски, чай или прохладительные напитки в мобильном баре. За дополнительную плату проводники «Сапсана» закажут такси или забронируют билеты на экскурсию.