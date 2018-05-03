«Сапсан» — самый популярный скоростной поезд среди туристов из Китайской Народной Республики. И их число регулярно растет. Только за октябрь 2019 года услугами «Сапсана» воспользовались 26,7 тыс. туристов из КНР, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Учитывая такой приток китайских пассажиров, холдинг «РЖД» расширил перечень платежных систем для оплаты услуг и товаров на борту «Сапсана». Для повышения качества обслуживания скоростные поезда подключили к сервисам платежной системы Sendy. В ее основе лежит технология online оплаты с использованием QR-кода. Также компания — провайдер услуг китайских платежных сервисов WeChat Pay и Alipay на территории России. Поэтому пассажиры из КНР могут оплатить товары через электронный кошелек — достаточно иметь с собой смартфон.

В ближайшее время данный сервис будет доступен и при оплате кейтеринговых услуг, предоставляемых на борту поезда «Сапсан».