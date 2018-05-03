«Ласточка» — скоростные электропоезда ЭС1 и ЭС2Г, которые используются для пригородных, городских и региональных пассажирских перевозок. Данное семейство пассажирских электропоездов было специально создано по заказу ОАО «Российские железные дороги» немецкой компанией «Siemens AG». В частности, ЭС1 были произведены в г. Крефельд (Германия) на одноименном заводе конгломерата, а ЭС2Г — в г. Верхняя Пышма (Свердловская область) на заводе «Уральские локомотивы». Серии ЭС1П и ЭС2ГП также собирались в России по лицензии Siemens. Проектировались «Ласточки» на основе модели 5-вагонных электропоездов Siemens Desiro ML. Когда в декабре 2009 года ОАО «РЖД» подписала контракт с «Siemens AG» на производство и поставку 54 составов, они вошли в специальную линейку Siemens Desiro RUS и получили обозначение ЭС1 (электропоезд Сименс, 1-й тип). Обошлись они в 410 млн. евро. Обслуживают «Ласточек» не только Российские железные дороги. Наряду с поставкой, наша компания также заключила с «Siemens AG» 40-летний контракт на техническое обслуживание созданных в Германии 54 электропоездов. Благодаря плодотворной совместной работе немецкой компании и ОАО «РЖД», уже насчитывается около 220 составов «Ласточки» всех типов. Значительная их часть эксплуатируется как городские и межрегиональные экспрессы, часть составов используется в качестве пригородных поездов. Это интересно! ЭС1 (ЭС1П) и ЭС2Г (ЭС2ГП) — это электропоезда Сименс, которые содержат в названии, к какому типу относятся: 1-й или 2-й, Городской или Премиум.

Общая характеристика поезда «Ласточка»

Данный электропоезд насчитывает пять вагонов в составе, включая сдвоенный. Эксплуатация электропоездов в составности, отличной от 5 или 10-вагонной, не предусматривается. Длина 5-вагонного поезда «Ласточка» от головного вагона до «хвоста» составляет 126 метров. Максимальная скорость, которую развивает «Ласточка», — 160 км в час. Однако их эксплуатация возможна только на железнодорожных линиях колеи 1520 мм, которые оборудованы низкими или высокими платформами.

ЭС1 — электропоезд двухсистемного питания постоянным током 3 кВ и переменным током 25 кВ. Поэтому данный тип «Ласточек» может без остановок работать на участках, которые питаются от разных систем энергосбережения. А вот электропоезд серии «ЭС2Г» — только на постоянном токе 3 кВ.

Характеристика вагонов поезда «Ласточка»

Поезд «Ласточка» состоит из двух моторных и трех немоторных прицепных вагонов. Также электропоезд может эксплуатироваться в сдвоенном 10-вагонном составе (5+5 вагонов). Конфигурация сидячих мест в поезде зависит от его типа (ЭС1 или ЭС2Г) и класса (стандартный или межрегиональный премиум). Всего существует 5 вариантов исполнения салона:

ЭС1 — пригородный региональный и межрегиональный (премиум) с салонами 1 и 2 класса,

ЭС2Г — пригородный городской, городской увеличенной вместимости и межрегиональный (премиум) с салонами 1, 2 и 3 класса.

Так, посадочные места распределяются следующим образом:

ЭС1 пригородный — 443;

ЭС1 премиум — 340;

ЭС2Г пригородный — 386/416;

ЭС2Г городской — 346;

ЭС1П и ЭС2ГП — 349.

Посадочные места в стандартной 5-вагонной «Ласточке»

Номер вагона Мест в вагоне Специальные места вагон 1 и вагон 6 67 ▪ 2 места для инвалидов ▪ 9 мест с откидными сидениями ▪ универсальный туалет для пассажиров с ограниченной активностью вагон 2 и вагон 7 103 ▪ 4 места с откидными сидениями вагон 3 и вагон 8 103 ▪ 4 места с откидными сидениями вагон 4 и вагон 9 103 ▪ 4 места с откидными сидениями вагон 5 и вагон 10 67 ▪ 2 места для инвалидов ▪ 9 мест с откидными сидениями ▪ универсальный туалет для пассажиров с ограниченной активностью Итого: 443

В каждой «Ласточке» всегда есть места для инвалидов. Как правило, их выделено 4, и установлены универсальные туалеты для пассажиров с ограниченной возможностью. Также из посадочных мест предусмотрены 30 откидных.

Нумерация мест в вагонах поезда «Ласточка»

Схема нумерации мест в электропоезде простая:

у окна — нечетные места;

все остальные — четные места (включая откидные, у прохода и средние);

в вагонах №1 и №5 — два специальных места для инвалидов-колясочников.

Описание вагонов поезда «Ласточка»

Надежная и продуманная конструкция электропоезда «Ласточка» позволяет разместить все необходимое оборудование в пространстве на крыше и под вагонами. Благодаря такому решению, внутренняя зона используется по-максимуму, делая каждую поездку пассажиров комфортной. Этому способствует и удачный дизайн салона, выполненный в спокойных светлых тонах, встроенное освещение, система кондиционирования и громкоговорителя для быстрого оповещения пассажиров.

Со всей серьезностью создатели электропоезда подошли и к внутренней отделке. Пол состоит из «плавающих» древесно-стружечных плит, с гладким покрытием на основе ПВХ или каучука. В облицовку стен включен алюминий и армированный стекловолоконный пластик, а в боковые окна установлены теплоизолирующие стеклопакеты, которые нельзя разбить.

Как курсирует поезд «Ласточка»

Эксплуатация электропоезда зависит от его типа: «Стандарт», «Новый стандарт-Премиум» и «Премиум». В основном, курсируют данные электропоезда в европейской части России.

Ласточка «Стандарт»

Электропоезд курсирует на маршруте:

Санкт-Петербург – Великий Новгород;

Москва – Нижний Новгород;

Роза Хутор – Краснодар;

Имеретинский Курорт – Краснодар;

Адлер – Майкоп;

Москва – Смоленск;

Краснодар – Анапа;

Краснодар – Кисловодск.

Ласточка «Новый стандарт-Премиум»

Электропоезд курсирует на маршруте:

Москва – Иваново;

Москва – Курск;

Москва – Орел;

Москва – Смоленск;

Москва - Белгород;

Москва – Санкт-Петербург;

Санкт-Петербург – Сортавала;

Санкт-Петербург – Бологое;

Санкт-Петербург – Псков;

Санкт-Петербург – Петрозаводск;

Петрозаводск – Великий Новгород.

Таганрог – Ростов-на-Дону – Анапа;

Таганрог – Новороссийск;

Ростов-на-Дону – Кисловодск;

Екатеринбург – Курган;

Екатеринбург – Пермь;

Ласточка «Премиум»

Данные тип скоростного электропоезда используется для обслуживания только четырех направлений: Ростов – Краснодар, Санкт-Петербург – Петрозаводск, Ростов – Новороссийск, Ростов – Кисловодск.