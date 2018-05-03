15 ноября один из пользователей портала Habr.com сообщил, что во время поездки смог проникнуть в систему Wi-Fi и получить доступ к базе данных, в которой «лежали все пассажиры текущего и прошлых рейсов».

«К данным пассажиров рейса получить доступ не составляет труда и занимает это от силы 20 минут», — отметил автор поста.

Пресс-служба РЖД прокомментировала данное сообщение, указав, что будет проведено расследование. Однако также отметили, что на сервере информационно-развлекательной системы «Сапсанов» не хранятся персональные данные пассажиров. Мультимедийный портал предоставляет пассажирам доступ к новостям, книгам, фильмам и другому развлекательному контенту. Для авторизации в системе следует ввести последние четыре символа документа, на который куплен билет, а также вагон и номер места. В компании отметили, что эти данные не относятся к персональным. При этом хранятся они на сервере ИРС не более одного дня, поэтому пассажирам не стоит беспокоиться.