«Баргузин» — фирменный пассажирский поезд РЖД, следующий из Иркутска до Забайкальска и обратно. Первый рейс скорый поезд «Баргузин» совершил 1 марта 2005 года и через два месяца получил статус фирменного.

Маршрут фирменного поезда «Баргузин»

от Иркутска до Забайкальска — 30 часов 45 минут;

от Забайкальска до Иркутска — 30 часов 2 минуты.

Поезд «Баргузин» Забайкальск — Иркутск: расписание туда и обратно

Поезд «Баргузин»: схема подвижного состава

плацкартные вагоны;

купейные вагоны;

штабной вагон для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья;

вагон-ресторан.

Поезд «Баргузин»: класс обслуживания

современными санузлами;

энергосберегающими светильниками;

информационными панелями;

электрическими розетками;

спутниковой системой ГЛОНАСС;

устройствами для контроля электронных проездных;

питьевыми кулерами.

Тип вагона Характеристика Сервис и услуги Купе (разрешен провоз домашних животных) 36 посадочных мест в одном купе — 2 верхние и 2 нижние полки шириной 70 см с защитными планками и откидным столиком видеосистема микроволновая печь холодильник рацион питания (+ дополнительное) комплект постельного белья дорожный гигиенический набор свежая пресса Штабной вагон 26 посадочных мест + багажное купе купе для инвалидов + сопровождающий рацион питания (+ дополнительное) комплект постельного белья Плацкарт стандартный плацкарт на 54 посадочных места (с 37 по 54 — боковые) микроволновая печь холодильник

Стоимость билетов на поезд «Баргузин»

плацкарт — от 3803 рублей;

купейный вагон — от 4447 рублей;

купейный штабной вагон — от 3683 рублей.

Фирменный состав курсирует по маршруту Иркутск — Забайкальск — Иркутск. Со станции Иркутск Пассажирский поезд «Баргузин» отправляется по понедельникам и пятницам под номером 322И, а со ст. Забайкальск — по средам и воскресеньям под номером 321И. Расстояние между конечными станциями — 1473 км, которые фирменный поезд «Баргузин» проходит за 31 час. По маршруту состав делает 21 остановку, самая длительная — на станции Чита (56 минут). Время следования в пути фирменного поезда:Актуальное расписание фирменного поезда «Баргузин» представлено в таблице (время местное):Фирменный состав № 321/322 Иркутск — Забайкальск практически полностью укомплектован новыми современными вагонами. Поезд «Баргузин» включает:Фирменный состав № 321/322 предлагает пассажирам повышенный уровень комфорта и сервиса. Все вагоны оборудованы:В таблице представлен класс обслуживания в вагонах поезда «Баргузин»:Для входа в купе повышенной комфортности эконом-класса проводник выдает магнитный ключ в виде пластиковый карты. Ресторан предлагает разнообразный выбор горячих блюд, закусок, салатов, десертов и напитков. Можно заказать обед прямо в купе. В поезде также осуществляется разносная торговля.Стоимость поездки по данному направлению формируется по системе динамического ценообразования: чем популярнее рейс, тем дороже билет. Цена билета на поезд «Баргузин» Иркутск — Забайкальск составляет:Продажа билетов на фирменный поезд «Баргузин» открывается за 90 дней до его отправления. Помните, чем раньше вы купите билет, тем дешевле он обойдется.