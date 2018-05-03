«Чувашия» — скорый фирменный пассажирский поезд, курсирующий по маршруту Чебоксары — Москва — Чебоксары. С мая 2010 года он перешел в категорию поездов премиум класса, из-за чего утратил свой фирменный цвет вагонов: на темно-зеленом фоне желтая и красная полосы. Сейчас в его составе курсируют новые вагоны класса премиум, окрашенные в фирменном стиле РЖД.
Маршрут
Фирменный состав ежедневно курсирует по данному маршруту и обратно. Отправной пункт поезда «Чувашия» — станция Чебоксары, а пункт прибытия — Казанский вокзал столицы. С железнодорожного вокзала города Чебоксары состав отправляется под номером 053Ж, а в обратном направлении из столицы — 054Г.
Расписание движения
Фирменные состав по направлению Чебоксары — Москва «Чувашия» — поезд ночной. Он преодолевает расстояние между двумя конечными станциями в 768 км почти за 13 часов. Время следования в пути:
от Чебоксар до Москвы — 12 часов 48 минут;
от Москвы до Чебоксар — 12 часов 40 минут.
По дороге фирменный состав останавливается на 9 станциях: Канаш, Вурнары, Шумерля, Пильна, Сергач, Арзамас, Навашино, Муром, Вековка. Самая продолжительная остановка — на станции Канаш (39 минут).
В таблице представлено актуальное на поезд «Чувашия» расписание (время местное):
Все вагоны оборудованы системой климат-контроля, современными биотуалетами, электронными информационными табло. Температура в салоне в зимнее и переходное время года не ниже +22 °С, летом — не выше +26 °С.
Класс обслуживания
В зависимости от типа вагона, пассажирам предложат горячее питание или ланч-боксы, напитки (только для «Люкс» и СВ), качественное постельное белье, дорожный гигиенический набор, свежую прессу.
В вагоне-ресторане доступно эксклюзивное меню из блюд национальной кухни. Можно заранее заказать вегетарианскую пищу или детское питание. Пассажиры с ограниченными возможностями или с детьми могут оформить заказ пищи с доставкой в купе через проводника.
Тип вагона
Характеристика
Сервис и услуги
Люкс
выкупается полностью
2-местное купе
душевая кабина
умывальник
рацион питания
постельное белье, полотенца
дорожный гигиенический набор
печатные издания
СВ
2 верхние полки с откидным столиком
телевизор
душевая кабина
умывальник
рацион питания
постельное белье, полотенца
дорожный гигиенический набор
печатные издания
Купе (комфорт)
2 нижние и 2 верхние полки шириной 70 см
гигиенический душ
телевизор
розетка 220В
рацион питания
постельное белье, тапочки
дорожный гигиенический набор
печатные издания
Купе
2 нижние и 2 верхние полки шириной 70 см
откидной столик
защитные планки
индивидуальные светильники
рацион питания
постельное белье
дорожный гигиенический набор
печатные издания
Плацкарт
аналогичен плацкартным вагонам в других поездах
комплект постельного белья
Стоимость билетов
Цена билета на фирменный поезд «Чувашия» формируется по системе динамического ценообразования — напрямую зависит от спроса на рейс, типа вагона и даты покупки билета. Чем популярнее направление и выше класс обслуживания, тем дороже поездка.
Стоимость билетов:
плацкарт — от 2000 рублей;
купе — от 2600 рублей;
купе (комфорт) — от 2500 рублей;
СВ — от 6000 рублей;
Люкс — от 12 000 рублей.
Купить билет на фирменный поезд «Чувашия» можно за 90 дней до отправления состава. Билеты продаются как в железнодорожной кассе, так и онлайн.
«Ласточка» — скоростные электропоезда ЭС1 и ЭС2Г, которые используются для пригородных, городских и региональных пассажирских перевозок. Данное семейство пассажирских электропоездов было специально создано по заказу ОАО «Российские железные дороги» немецкой компанией «Siemens AG». В частности, ЭС1 были произведены в г. Крефельд (Германия) на одноименном заводе конгломерата, а ЭС2Г — в г. Верхняя Пышма (Свердловская область) на заводе «Уральские локомотивы». Серии ЭС1П и ЭС2ГП также собирались в России по лицензии Siemens
Услуги для пассажиров поездов "Ласточка" Поезда "Ласточка" предлагают пассажирам различные уровни комфорта: от базового до бизнес-класса. В зависимости от выбранного вагона, доступны такие услуги, как кожаные кресла с регулировкой, мобильный бар, розетки для зарядки устройств, дорожные и детские наборы, пресса, а также гардероб и доступ к Медицентру. Пассажиры бизнес-класса также получают питание и возможность выбора меню. Дополнительно предоставлена информация о телефонах камер хранения забытых вещей на станциях Санкт-Петербург, Бологое и Великий Новгород.
Четвертый вагон скоростного поезда «Сапсан» относится к классу «Экономический». Как и другие вагоны фирменного
Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура
покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут.
Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:
Ф.И.О.; пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф,
номер бонусной карты (при наличии).
Останется оплатить посадочный талон банковской картой
или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый
посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя.
электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен
предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети.
Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите
проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности.
Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности.
При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего
этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета,
должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны
на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие
детям путешествовать одним:
для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах
по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70%
от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет,
то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу
оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без
предоставления отдельного места.
На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет.
До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику.
Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса.
Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого
комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся
только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны
ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять.
Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после
предъявления следующих документов:
назвав кассиру 14-значный номер заказа;
предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен.
Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.