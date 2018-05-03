«Дневной экспресс» — новый пассажирский скорый поезд № 109/110 направлением Самара — Пенза и обратно. Фирменный состав РЖД дальнего следования запущен в 2015 году в рамках поддержки программы внутреннего туризма и за три года набрал огромную популярность как у пензенцев, так и у самарчан.
Маршрут фирменного поезда «Дневной экспресс»
Состав ежедневно курсирует между городами Самара и Пенза (туда и обратно). С Самарского вокзала поезд отправляется под номером 109Й, с Пензенского — 110Й.
Фирменный поезд «Дневной экспресс» преодолевает расстояние между станциями Самара и Пенза в 389 км. В пути состав делает остановки на 8 станциях: Чапаевск, Безенчук, Сызрань, Новоспасск, Канадей, Ключики, Кузнецк, Чаадаевка. Максимальное время стоянки — 2 минуты.
Время следования фирменного поезда «Дневной экспресс»:
из Самары в Пензу — 4 часа 34 минуты;
из Пензы в Самару — 4 часа 31 минута.
Расписание фирменного поезда «Дневной экспресс»
Актуальное расписание «Дневного экспресса» по маршруту Самара — Пенза — Самара представлено в таблице. По правилам РЖД указывается местное время. Разница во времени с Москвой + 1 час (в Самаре).
Особенности маршрута:
Ежедневно с железнодорожного вокзала Тольятти отправляется автобус до Сызрани, где можно пересесть на фирменный поезд «Дневной экспресс». Рейсы автобусов специально сопоставлены по времени отправления со скорыми поездами с местами для сидения № 109/110.
Фирменный поезд «Дневной экспресс»: схема подвижного состава
В составе «Дневного экспресса» шесть вагонов областного типа с местами для сидения и один купейный штабной вагон с купе для пассажиров с ограниченными физическими возможностями. К сожалению, в поезде нет вагона-ресторана.
Класс обслуживания в фирменном поезде «Дневной экспресс»
Все вагоны поезда «Дневной экспресс» оборудованы современными биотуалетами и системами кондиционирования воздуха. В сидячих вагонах расположены удобные откидные кресла со столиками и розетками 220В.
Состав выполнен из современных, экологически чистых материалов для безопасности и комфортного путешествия пассажиров. Фирменный поезд № 109/110 Самара — Пенза имеет специальные съемные трапы, которые позволяют пассажирам в возрасте, с детьми или ограниченными физическими возможностями без проблем перейти с платформы в вагон.
Стоимость билетов на фирменный поезд «Дневной экспресс»
Цена билетов на «Дневной экспресс» зависит от спроса на рейс, типа вагона и даты покупки билета. Продажа проездных документов на фирменный поезд № 109/110 Самара — Пенза начинается за 90 дней до отправления состава.
Стоимость билетов на «Дневной Экспресс» сообщением Самара — Пенза составляет:
сидячий вагон — от 785 рублей;
купейный вагон — от 1886 рублей.
Купить билет на фирменный поезд «Дневной экспресс» можно в железнодорожной кассе или онлайн.
«Ласточка» — скоростные электропоезда ЭС1 и ЭС2Г, которые используются для пригородных, городских и региональных пассажирских перевозок. Данное семейство пассажирских электропоездов было специально создано по заказу ОАО «Российские железные дороги» немецкой компанией «Siemens AG». В частности, ЭС1 были произведены в г. Крефельд (Германия) на одноименном заводе конгломерата, а ЭС2Г — в г. Верхняя Пышма (Свердловская область) на заводе «Уральские локомотивы». Серии ЭС1П и ЭС2ГП также собирались в России по лицензии Siemens
Услуги для пассажиров поездов "Ласточка" Поезда "Ласточка" предлагают пассажирам различные уровни комфорта: от базового до бизнес-класса. В зависимости от выбранного вагона, доступны такие услуги, как кожаные кресла с регулировкой, мобильный бар, розетки для зарядки устройств, дорожные и детские наборы, пресса, а также гардероб и доступ к Медицентру. Пассажиры бизнес-класса также получают питание и возможность выбора меню. Дополнительно предоставлена информация о телефонах камер хранения забытых вещей на станциях Санкт-Петербург, Бологое и Великий Новгород.
Четвертый вагон скоростного поезда «Сапсан» относится к классу «Экономический». Как и другие вагоны фирменного
Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура
покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут.
Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:
Ф.И.О.; пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф,
номер бонусной карты (при наличии).
Останется оплатить посадочный талон банковской картой
или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый
посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться
электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен
предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети.
Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите
проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности.
Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности.
При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего
этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета,
должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны
на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие
детям путешествовать одним:
для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах
по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70%
от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет,
то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу
оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без
предоставления отдельного места.
На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет.
До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику.
Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса.
Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого
комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся
только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны
ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять.
Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после
предъявления следующих документов:
назвав кассиру 14-значный номер заказа;
предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен.
Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.
Билет сидячий у столика