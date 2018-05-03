«Экспресс» — скорый фирменный пассажирский поезд РЖД, соединяющий две столицы нашей Родины — Москву и Санкт-Петербург. Состав введен в эксплуатацию в 1976 году и стал вторым фирменным поездом на данном маршруте. По своей комфортабельности и качеству обслуживания, он ничем не отличается от «Красной стрелы».
Маршрут
Поезд «Экспресс» ежедневно курсирует по маршруту Москва — Санкт-Петербург и обратно. Он ходит с сентября по май 6 дней в неделю (кроме субботы). Пункт отправления поезда — станция Москва-Октябрьская (Ленинградский вокзал), пункт прибытия — Санкт-Петербург-Главный (Московский вокзал). В Питер состав уходит под номером 004А, на пути в Москву нумерация меняется на 003А.
Расписание движения
Поезд «Экспресс» преодолевает расстояние в 650 км ровно за 9 часов в каждую сторону. В пути он делает только технические остановки.
Актуальное расписание «Экспресс» поезда представлено в таблице (время отправления и прибытия — местное):
В состав фирменного поезда «Экспресс» входят комфортабельные вагоны класса «Люкс», спальные и купейные высшей категории, штабной с местом для инвалида, вагон-ресторан. Плацкартных вагонов не предусмотрено. Максимальное количество мест в поезде — 426.
Фирменный состав оборудован по последнему слову техники. В каждом вагоне есть кондиционер, биотуалет, бесплатный Wi-Fi, кофемашина. Пассажирам также предоставляется новый постельный комплект и санитарно-гигиенический набор улучшенного качества.
Безопасность пассажиров в дороге обеспечивают сотрудники ЧОП и железнодорожной полиции. Работа оборудования контролируется с помощью спутниковой системы, а в каждом вагоне поезда есть пожарная сигнализация.
Класс обслуживания
Поезд «Экспресс» характеризуется высочайшим уровнем обслуживания. Он придется по вкусу искушенным пассажирам, привыкшим путешествовать с максимальным комфортом.
Краткая характеристика вагонов и входящих в стоимость билета услуг представлена в таблице:
Тип вагона
Характеристика
Сервис и услуги
Люкс
4 и 6-местные купе:
гостиная-спальня санитарно-гигиенический блок занимает площадь 2 или 1,5 обычных купе соответственно
салон-бар (в вагоне с 4 купе)
2-местное купе:
нижний раскладной диван
верхняя спальная полка
кресло
платяной шкаф
столик
в каждом купе:
индивидуальный санузел
телевизор
DVD-проигрыватель
карта-ключ доступа в купе
кнопка вызова проводника
индивидуальный кондиционер
горячее питание и напитки
комплект постельного белья полотенца, халат и тапочки
санитарно-гигиенические набор
свежая пресса
бесплатный трансфер с вокзала до места назначения
СВ
нижний мягкий диван
верхнее спальнее место
умывальник
откидное кресло
столик
телевизор
горячее питание
постельное белье
полотенце
санитарно-гигиенический набор
пресса
горячее питание и напитки
постельное белье
полотенца
санитарно-гигиенический набор
пресса
Пассажирам вагонов класса «Люкс» в день отправления и прибытия бесплатно доступны услуги сервисных центров:
пребывание в залах ожидания повышенной комфортности;
комната личной гигиены;
информационно-справочные услуги;
печатные издания;
зарядка для гаджетов;
спутниковое ТВ;
Wi-Fi;
безалкогольные напитки.
Плотно поужинать или просто перекусить в дороге можно в вагоне-ресторане, который предлагает широкий выбор горячих блюд, закусок, салатов, десертов, напитков (в том числе, эксклюзивный алкоголь). По желанию, пищу доставят прямо в купе.
Стоимость билетов
Продажа билетов на фирменный поезд «Экспресс» стартует за 90 дней до отправления состава. Их стоимость постоянно варьируется и зависит от спроса на рейс, типа вагона и даты покупки проездного документа. Самые дешевые билеты продаются в день открытия продаж и на покупке можно сэкономить.
Цена билета в среднем составляет:
купе — от 2900 рублей;
СВ — от 4900 рублей;
Люкс — от 10 700 рублей.
Узнать точную информацию о наличии свободных мест и купить жд билет на фирменный поезд «Экспресс» можно в кассах дальнего следования РЖД или онлайн.
Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура
покупки займет всего пару минут.
Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:
Ф.И.О.; пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф,
номер бонусной карты (при наличии).
Останется оплатить посадочный талон банковской картой
или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый
посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться
электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен
предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети.
Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите
проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности.
Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности.
При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего
этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета,
должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны
на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие
детям путешествовать одним:
для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах
по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70%
от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет,
то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу
оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без
предоставления отдельного места.
На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет.
До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику.
Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса.
Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого
комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся
только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны
ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный электронный билет нельзя поменять.
Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через сервис, получить его в ж/д кассе можно после
предъявления следующих документов:
назвав кассиру 14-значный номер заказа;
предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен.
Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.
Отзывы пассажиров: 1
ЧТО ВЫ ВСЁ СРАВНИВАЕТЕ ? СЕЙЧАС В РЖД ВАГОНЫ ОДНА КАЗЁНЩИНА ! НЕ ШТОРКИ , НЕ ЗАНОВЕСОЧКИ ! В 90-Е ТАКОГО НЕБЫЛО ! НЕТ НИ ГРАММУ КОМФОРТА !!! УЧИТЕСЬ ДЕЛАТЬ ВАГОНЫ ОТ АМЕНДОРФ !!! МЫ НАВЕРНО НИКОГДА НЕ ДОСТИГНЕМ КОМФОРТА В НАШИХ ВАГОНАХ ! ТАК И БУДЕМ ДЕЛАТЬ ВСЁ НА АТВАЛИ !!!