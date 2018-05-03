«Экспресс» — скорый фирменный пассажирский поезд РЖД, соединяющий две столицы нашей Родины — Москву и Санкт-Петербург. Состав введен в эксплуатацию в 1976 году и стал вторым фирменным поездом на данном маршруте. По своей комфортабельности и качеству обслуживания, он ничем не отличается от «Красной стрелы».

Тип вагона Характеристика Сервис и услуги Люкс 4 и 6-местные купе: гостиная-спальня санитарно-гигиенический блок занимает площадь 2 или 1,5 обычных купе соответственно салон-бар (в вагоне с 4 купе) 2-местное купе: нижний раскладной диван верхняя спальная полка кресло платяной шкаф столик в каждом купе: индивидуальный санузел телевизор DVD-проигрыватель карта-ключ доступа в купе кнопка вызова проводника индивидуальный кондиционер горячее питание и напитки комплект постельного белья полотенца, халат и тапочки санитарно-гигиенические набор свежая пресса бесплатный трансфер с вокзала до места назначения СВ нижний мягкий диван верхнее спальнее место умывальник откидное кресло столик телевизор горячее питание постельное белье полотенце санитарно-гигиенический набор пресса Купе 2 верхние и 2 нижние полки откидной столик защитные планки индивидуальный светильник горячее питание и напитки постельное белье полотенца санитарно-гигиенический набор пресса

пребывание в залах ожидания повышенной комфортности;

комната личной гигиены;

информационно-справочные услуги;

печатные издания;

зарядка для гаджетов;

спутниковое ТВ;

Wi-Fi;

безалкогольные напитки.

купе — от 2900 рублей;

СВ — от 4900 рублей;

Люкс — от 10 700 рублей.

Поезд «Экспресс» ежедневно курсирует по маршруту Москва — Санкт-Петербург и обратно. Он ходит с сентября по май 6 дней в неделю (кроме субботы). Пункт отправления поезда — станция Москва-Октябрьская (Ленинградский вокзал), пункт прибытия — Санкт-Петербург-Главный (Московский вокзал). В Питер состав уходит под номером 004А, на пути в Москву нумерация меняется на 003А.Поезд «Экспресс» преодолевает расстояние в 650 км ровно за 9 часов в каждую сторону. В пути он делает только технические остановки. Актуальное расписание «Экспресс» поезда представлено в таблице (время отправления и прибытия — местное):В состав фирменного поезда «Экспресс» входят комфортабельные вагоны класса «Люкс», спальные и купейные высшей категории, штабной с местом для инвалида, вагон-ресторан. Плацкартных вагонов не предусмотрено. Максимальное количество мест в поезде — 426. Фирменный состав оборудован по последнему слову техники. В каждом вагоне есть кондиционер, биотуалет, бесплатный Wi-Fi, кофемашина. Пассажирам также предоставляется новый постельный комплект и санитарно-гигиенический набор улучшенного качества. Безопасность пассажиров в дороге обеспечивают сотрудники ЧОП и железнодорожной полиции. Работа оборудования контролируется с помощью спутниковой системы, а в каждом вагоне поезда есть пожарная сигнализация.Поезд «Экспресс» характеризуется высочайшим уровнем обслуживания. Он придется по вкусу искушенным пассажирам, привыкшим путешествовать с максимальным комфортом. Краткая характеристика вагонов и входящих в стоимость билета услуг представлена в таблице:Пассажирам вагонов класса «Люкс» в день отправления и прибытия бесплатно доступны услуги сервисных центров:Плотно поужинать или просто перекусить в дороге можно в вагоне-ресторане, который предлагает широкий выбор горячих блюд, закусок, салатов, десертов, напитков (в том числе, эксклюзивный алкоголь). По желанию, пищу доставят прямо в купе.Продажа билетов на фирменный поезд «Экспресс» стартует за 90 дней до отправления состава. Их стоимость постоянно варьируется и зависит от спроса на рейс, типа вагона и даты покупки проездного документа. Самые дешевые билеты продаются в день открытия продаж и на покупке можно сэкономить. Цена билета в среднем составляет:Узнать точную информацию о наличии свободных мест и купить жд билет на фирменный поезд «Экспресс» можно в кассах дальнего следования РЖД или онлайн на нашем сайте.