«Эльбрус» — фирменный поезд РЖД, курсирующий по маршруту Москва — Нальчик — Москва. Он был введен в эксплуатацию 1 февраля 2014 года и внес весомый вклад в развитие железнодорожной инфраструктуры страны. Состав скорого пассажирского поезда «Эльбрус» оформлен в особом стиле, выдержанном во внешнем и внутреннем дизайне вагонов.
Маршрут
Фирменный поезд «Эльбрус» ежедневно отправляется с Казанского вокзала столицы и прибывает на железнодорожный вокзал Нальчика. Со станции Москва-Казанская поезд уходит под номером 062Ч, из Нальчика — 061С.
Расписание движения
Между двумя конечными станциями Нальчик — Москва «Эльбрус» поезд проходит расстояние в 1903 км. Время следования в пути:
от Москвы до Нальчика — 1 сутки 11 часов 35 минут;
от Нальчика до Москвы — 1 сутки 10 часов 8 минут.
В дороге фирменный поезд «Эльбрус» делает остановки на 27 станциях, включая крупные города: Рязань, Воронеж, Ростов, Армавир. Самая продолжительная остановка — на станции Минеральные Воды (66 минут).
Актуальное расписание поезда «Эльбрус» Москва — Нальчик — Москва представлено в таблице (время местное):
Состав фирменного поезда «Эльбрус» включает новые вагоны высокой комфортабельности:
1 вагон МИКСТ (СВ + купе);
2 купейных вагона, включая штабной;
6 плацкартных вагонов;
1 вагон-ресторан.
Все вагоны фирменного поезда оборудованы биотуалетами, энергосберегающими светодиодными светильниками, электронными информационными табло и розетками. Схема поезда может отличаться в зависимости от сезона (зима, лето).
Класс обслуживания
Фирменный поезд «Эльбрус» предлагает пассажирам высокий уровень комфорта и сервиса. В таблице представлена краткая характеристика вагонов:
Тип вагона
Характеристика
Сервис и услуги
СВ
2 нижние полки с откидным столиком
телевизор
ужин или завтрак — на выбор
горячие и прохладительные напитки
постельное белье
Купе
2 нижние и 2 верхние полки
защитные планки на верхних полках
откидной столик между нижними полками
постельное белье
рацион питания
Плацкарт
аналогичен плацкартным вагонам в других поездах
постельное белье
Вагон-ресторан
современный дизайн
широкий выбор горячих блюд, закусок, салатов, десертов и напитков
заказ блюд с доставкой в купе
Стоимость билетов
Цена билета на фирменный поезд «Эльбрус» формируется по системе динамического ценообразования. Стоимость проездного документа напрямую зависит от спроса на рейс, типа вагона и даты покупки. Стоимость билетов:
плацкарт — от 4232 рублей;
купе — от 4186 рублей.
Купить билет на фирменный поезд «Эльбрус» можно в жд кассе дальнего следования или на povagonam.ru. Также вы можете оставить свои отзывы о поезде «Эльбрус» сообщением Москва — Нальчик.
Отзывы пассажиров: 5
Добрый день! купила 2 билеты на поезд 061С "Нальчик-Москва" на 27.08.2019г. вагон купе № 25! это действительно вагон № 25, такое бывает или это дополнительный прицепной вагон совершенно не комфортный? Где можно получить консультацию? Ехать далеко с ребенком, очень волнуюсь. Благодарю за ответ.
Здравствуйте,собираюсь поехать в нальчик в октябре, меня интересует цена билета в св купе на двоих,сколько это будет стоить.И сколько будет стоить билет на ребёнка ему ещё нету 3 лет...
Добрый день. Скажите пожалуйста есть ли в продаже билеты в 2х местное купе св?
Добрый день, к сожалению нет, только плацкарт и купе.
Здравствуйте. Скажите пожалуйста есть ли два билета СВ на поезд "Москва - Нальчик" на 21 апреля? И обратно 7-го мая? Сколько будут стоить?