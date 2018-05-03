«Гранд Экспресс» — фирменный пассажирский поезд, курсирующий по российским железным дорогам между Санкт-Петербургом и Москвой с 2005 года. Свое название состав получил не случайно, поскольку задумывался как поезд-отель класса «Люкс». «Гранд Экспресс» — частный поезд, выходящий за рамки традиционных представлений о железнодорожном транспорте РЖД. Он выгодно отличается от других фирменных поездов не только превосходным сервисом и повышенным уровнем комфорта, но и удобным расписанием.
Маршрут
Фирменный состав ежедневно отправляется с Ленинградского вокзала столицы и прибывает на Московский вокзал Санкт-Петербурга (аналогично в обратном направлении). Поезд «Гранд Экспресс» проходит по маршруту расстояние в 650 километров. Время следования в пути:
от Москвы до Санкт-Петербурга — 8 часов 56 минут;
от Санкт-Петербурга до Москвы — 8 часов 25 минут.
Ночной поезд «Гранд Экспресс» следует без остановок, позволяя пассажирам полноценно отдохнуть и насладиться безупречным сервисом в пути.
Расписание движения поезда
Фирменный состав «Гранд Экспресс» отправляется из Москвы под номером 054Ч, из Санкт-Петербурга — 053Ч. В пути поезд не делает остановок.
В таблице представлено актуальное расписание поезда «Гранд Экспресс» (время местное):
Фирменный поезд «Гранд Экспресс» предлагает пассажирам повышенный уровень комфорта и включает:
4 вагона класса «Люкс»;
5 спальных вагонов (СВ);
4 купейных вагона;
1 штабной вагон;
1 вагон-ресторан.
Каждый вагон фирменного поезда оборудован по последнему слову техники. В каждом купе есть: комфортабельная мягкая мебель, удобный эргономичный стол, плоский телевизор с цифровыми каналами, беспроводной высокоскоростной доступ в интернет. Купе в вагонах класса «Люкс» оборудованы индивидуальными биотуалетами.
Стоимость билетов
Цена формируется по системе динамического образования и напрямую зависит от того, в какой из вагонов «Гранд Экспресса» приобретается билет. Наиболее дешевые билеты — для класса «Эконом», а в максимально престижный класс «Гранд Империал» — дорогие. Также на стоимость влияют: дата отправления, направление движения и количество проданных мест на рейс. Покупая билет заранее и выбирая день отправления подешевле (например, суббота), можно неплохо сэкономить.
Билет на фирменный поезд «Гранд Экспресс» по маршруту Санкт-Петербург — Москва обойдется:
эконом базовый — от 2453 рублей;
эконом плюс, штабной вагон — от 3119 рублей;
1 класс «Стандарт» — от 5386 рублей;
1 класс «Бизнес» — от 6132 рублей;
СВ — от 10 288 рублей;
«Люкс» — от 21 342 рублей.
Купить билет на «Гранд Экспресс» Москва — Санкт-Петербург и обратно можно в железнодорожной кассе или онлайн.
Сервис и обслуживание
«Гранд Экспресс» — это не обычный поезд, предназначенный для доставки пассажиров из одного пункта назначения в другой. Фирменный состав представляет собой отель с номерам-люкс, в которых хочется провести незабываемое путешествие в комфортабельной и роскошной обстановке. В таблице представлена краткая характеристика вагонов фирменного поезда «Гранд Экспресс»:
Типа вагона
Характеристика
Сервис и услуги
Люкс
Выкупается целиком (на 1 или 2 пассажиров)
Трансформируемый диван из алькантары (ширина матраса 110 см в разложенном состоянии), верхняя полка шириной матраса 80 см (складывается)
В купе есть TV, душевая кабина, туалет с биде, кондиционер, сейф, фен, розетки 220В и USB, Wi-Fi
Горячий завтрак, фрукты, шоколад, минеральная вода, свежевыжатый сок, чай и кофе
Для пассажиров «Гранд Империал» — горячий ужин и завтрак
Дорожный набор (расческа, ватные палочки, ватные диски, салфетка освежающая, пилочка для ногтей, бритвенный станок, крем для бритья, крем для лица)
Белье (гипоаллергенная подушка, комплект постельного белья, полотенца, махровый халат, тапочки)
Набор косметики (мыло, гель для душа, шампунь, шапочка для душа, губка для тела, зубная щетка, зубная паста)
Пресса на выбор
Трансфер в пункте прибытия автомобилем бизнес-класса (заказ примет проводник)
Св
Купе продается полностью (на одного или двух пассажиров)
В купе: TV, розетки 220В и USB, раковина, сейф, кондиционер, трансформируемый диван (шириной 100 см в разобранном состоянии), верхняя полка шириной 80 см (складывается)
Горячий завтрак, десерт, минеральная вода, чай и кофе
Бесплатный Wi-Fi
Белье (комплект постельного белья и полотенец, тапочки)
Дорожный набор (губка для обуви, расческа, рожок для обуви, ватные палочки, ватные диски, зубная щетка, паста, бритвенный станок, крем для бритья и после бритья)
Пресса на выбор
Трансфер в пункте прибытия автомобилем класса комфорт
(заказ примет проводник)
Купейный
Вместимость — 4 человека, продается каждое место
В купе: TV, розетки 220В (для каждого пассажира) и USB (нижние полки), кондиционер
Горячий завтрак, десерт, минеральная вода, чай и кофе
Бесплатный Wi-Fi
Белье (комплект постельного белья, полотенце)
Дорожный набор (зубная щетка, паста, тапочки)
Пресса на выбор
Вагон-ресторан
Особого внимания заслуживает «Рестрогранд» — ресторан фирменного поезда «Гранд Экспресс». В стоимость билета каждого пассажира (кроме класса «Эконом Базовый») включено гарантированное горячие питание. Перед прибытием поезда в одну из столиц, в купе подается завтрак, заботливо приготовленный поварами ресторана. Для пассажиров «Гранд Империал» также подается горячий ужин.
Меню и выбор блюд различен для каждого класса обслуживания. Сделать выбор или заказ из отдельного меню A La Carte поможет проводник. Также можно заблаговременно забронировать столик в вагоне-ресторане. В «Рестрогранде» также есть отдельное детское меню.
Повара ресторана используют только свежие продукты, чтобы приготовить для пассажиров фирменного поезда настоящие крафтовые блюда. В «Гранд Экспрессе» не подают фабричные ланч-боксы и разогретые контейнеры — все блюда готовятся в пути по заказу.
Меню «Ресторгранд» придется по вкусу даже тонким ценителям изысканной кухни:
из супов можно попробовать «Солянку мясную сборную» или «Карельский суп-крем с сёмгой»;
из мясных — «Филе Миньон» из нежной вырезки говядины со степенью прожарки на вкус гостя, «Бефстроганов с картофельным пюре», а также сочное «Куриное моллиссе на апельсине» из мяса птицы;
из закусок — «Язык говяжий с хреном», «Блины с красной икрой» и другие традиционные русские закуски.
Любители средиземноморской кухни будут в восторге от «Тигровых креветок гриль», пасты «Нери ди Марено», «Дорады жареной» или классического «Стейка из сёмги».
Десертное меню предлагает «Шоколадный фондан», «Слойки с запеченным яблоком» и мороженое.
В дополнение к блюдам больший выбор безалкогольных и алкогольных напитков: свежевыжатые соки и кофе, обширные винная и барная карта.
«Ласточка» — скоростные электропоезда ЭС1 и ЭС2Г, которые используются для пригородных, городских и региональных пассажирских перевозок. Данное семейство пассажирских электропоездов было специально создано по заказу ОАО «Российские железные дороги» немецкой компанией «Siemens AG». В частности, ЭС1 были произведены в г. Крефельд (Германия) на одноименном заводе конгломерата, а ЭС2Г — в г. Верхняя Пышма (Свердловская область) на заводе «Уральские локомотивы». Серии ЭС1П и ЭС2ГП также собирались в России по лицензии Siemens
Услуги для пассажиров поездов "Ласточка" Поезда "Ласточка" предлагают пассажирам различные уровни комфорта: от базового до бизнес-класса. В зависимости от выбранного вагона, доступны такие услуги, как кожаные кресла с регулировкой, мобильный бар, розетки для зарядки устройств, дорожные и детские наборы, пресса, а также гардероб и доступ к Медицентру. Пассажиры бизнес-класса также получают питание и возможность выбора меню. Дополнительно предоставлена информация о телефонах камер хранения забытых вещей на станциях Санкт-Петербург, Бологое и Великий Новгород.
Четвертый вагон скоростного поезда «Сапсан» относится к классу «Экономический». Как и другие вагоны фирменного
Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура
покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут.
Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:
Ф.И.О.; пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф,
номер бонусной карты (при наличии).
Останется оплатить посадочный талон банковской картой
или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый
посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться
электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен
предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети.
Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите
проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности.
Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности.
При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего
этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета,
должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны
на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие
детям путешествовать одним:
для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах
по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70%
от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет,
то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу
оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без
предоставления отдельного места.
На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет.
До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику.
Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса.
Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого
комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся
только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны
ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
предъявления следующих документов:
назвав кассиру 14-значный номер заказа;
предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен.
Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.