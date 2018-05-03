«Ингушетия» — один из самых комфортабельных фирменных составов России, созданный в 2013 году благодаря конструктивному взаимодействию ОАО «ФПК» и правительства Республики Ингушетия. Поезд соединяет Москву и Назрань, и воплощает национальные особенности и культурные традиции региона.
Маршрут
Фирменный поезд «Ингушетия» курсирует по маршруту Москва — Назрань и обратно через день по четным числам. Он отправляется с Казанского вокзала столицы и прибывает через сутки в Назрань. С начальной станции состав уходит под номером 146Э, а в обратном направлении меняет нумерацию на 145С.
Расписание движения
Поезд «Ингушетия» Москва — Назрань преодолевает расстояние в 1953 км. По маршруту он делает остановки на 20 станциях, включая крупные города: Минеральные воды, Армавир, Ростов, Воронеж, Рязань. Самая длительная стоянка — на станции Воронеж-1 (40 минут).
Время следования в пути:
от Назрани до Москвы — 1 сутки 6 часов 42 минуты;
от Москвы до Назрани — 1 сутки 7 часов 31 минуту.
Ознакомиться с актуальным на поезд «Ингушетия» расписанием можно в таблице (по местному времени):
Поезд № 146Э «Ингушетия» полностью укомплектован новыми современными вагонами повышенного комфорта. Состав включает вагоны:
1 МИКСТ (Люкс + СВ);
5 купейных вагонов;
1 штабной вагон (с купе для инвалидов);
6 плацкартных;
1 вагон-ресторан.
Самый уютный вагон, безусловно, МИКСТ. Он включает 2 купе класса «Люкс» и 6 двухместных купе СВ. В любом случае, каждому пассажиру поезда доступны биотуалеты, которые работают всю дорогу, информационные табло, энергосберегающие светильники и розетки 220В для подзарядки гаджетов.
Класс обслуживания
Поездка из Москвы в Назрань на фирменном поезде № 145/146 — это комфортабельное путешествие и великолепный сервис. Все проводники поезда «Ингушетия» — жители Республики, прошедшие профессиональное обучение. Их квалифицированная подготовка и вежливость стали визитной карточкой фирменного состава.
Тип вагона
Характеристика
Сервис и услуги
Люкс
2-местное мягкое купе
кресло
карта-ключ доступа в купе
душевая кабина
умывальник
телевизор
розетка 220В
рацион питания
напитки
комплекты постельного белья
халат, тапочки, полотенца
дорожный и гигиенический наборы
печатные издания
СВ
2 нижние полки
откидной столик
телевизор
душевая кабина
розетка 220В
карта-ключ доступа в купе
рацион питания
напитки
комплект постельного белья
полотенца, тапочки
санитарно-гигиенический набор
печатные издания
рацион питания
постельное белье
санитарно-гигиенический набор
печатные издания
Плацкарт
аналогичен плацкартным вагонам в других поездах
постельное белье
Вагон-ресторан предлагает разнообразное меню, включая национальные блюда Республики Ингушетия. Здесь можно выпить чашечку кофе с десертом или поужинать в приятной компании. Люди с ограниченными возможностями или путешествующие с детьми могут заказать пищу прямо в купе.
Стоимость билетов
Цена поездки на фирменном поезде «Ингушетия» напрямую зависит от спроса на рейс. Если покупать билеты заранее, можно неплохо сэкономить. На стоимость влияет не только дата отправления состава, но и тип вагоны. За хорошее обслуживание и первоклассный сервис приходится платить больше.
Стоимость билетов в вагон:
плацкарт — от 2500 рублей;
купе — от 5300 рублей;
СВ — от 11 300 рублей;
Люкс — от 30 000 рублей.
Продажа билетов на поезд «Ингушетия» начинается за 90 дней до отправления. Купить билет можно в железнодорожной кассе дальнего следования или онлайн на нашем сайте.
