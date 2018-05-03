«Кама» — скорый пассажирский поезд РЖД, который ранее связывал Екатеринбург и Москву. Однако современные требования к поездам изменил его маршрут и теперь состав курсирует от Перми. И хотя «Кама» ходит по российской железной дороге более 50 лет, только в 2011 году поезду присвоен статус «фирменный». Сейчас в его составе только современные вагоны, позволяющие пассажирам с комфортом добраться до столицы.
Маршрут
Фирменный поезд «Кама» ежедневно курсирует по маршруту Пермь — Москва и обратно. Он отправляется в путь со станции Пермь-2 и прибывает на Ярославский вокзал столицы. С начальной станции поезд уходит под номером 007Е, а в обратном направлении меняет нумерацию на 008Е.
По маршруту «Кама» проходит по территории Пермского края, Кировской, Нижегородской, Владимирской, Московской областей и Удмуртской Республики. Также он пересекает три крупнейшие реки России — Каму, Вятку и Волгу.
Расписание движения
Поезд «Кама» преодолевает расстояние между двумя конечными станциями в 1397 км в среднем за 20 часов. Ежегодно он перевозит свыше 220 тыс. пассажиров и следует по маршруту каждый день. На своем пути он делает остановки на 7 станциях, включая крупные города — Нижний Новгород, Киров, Владимир.
Время следования в пути:
от Перми до Москвы — 19 часов 58 минут;
от Москвы до Перми — 20 часов 38 минут.
В таблице представлено расписание поезда «Кама» на 2019 год (время отправления и прибытия — местное):
Фирменный состав полностью укомплектован новыми вагонами, принадлежащих ФПК. В состав входят плацкартные и купейные вагоны, а также штабной вагон с местом для инвалидов. «Кама» — современный состав, оборудованный биотуалетами, электронными табло для информирования пассажиров в дороге, розетками 220В и энергосберегающими светильниками.
Класс обслуживания
Поезд «Кама» Пермь — Москва — состав для комфортабельного путешествия. Каждый пассажир может рассчитывать на вежливый персонал, горячие и прохладительные напитки (оплачивается отдельно), свежее постельное белье и полотенца, настольные игры. Полноценно пообедать или просто выпить чашечку кофе с бутербродом можно в уютном вагоне-ресторане. Меню разнообразное: салаты, горячие супы и второе, десерты и напитки. Если вы не хотите покидать свое купе, проводник вагона организует доставку еды на место.
В таблице представлена краткая характеристика вагонов фирменного поезда № 7/8:
Тип вагона
Характеристика
Сервис и услуги
Купе
2 нижние и 2 верхние полки шириной 70 см
откидной столик
защитные планки
индивидуальные светильники
рацион питания
постельное белье
полотенца
санитарно-гигиенический набор
печатные издания
Плацкарт
аналогичен плацкартным вагонам в других поездах
постельное белье
Стоимость билетов
Поезд «Кама» входит в программу динамического ценообразования, поэтому можно купить билет по минимальной цене. Тариф увеличивается по мере заполнения вагоны и спроса на конкретную дату.
Стоимость поездки в вагоне:
плацкарт — от 2200 рублей;
купе — от 5500 рублей.
Продажа билетов на фирменный поезд Пермь — Москва начинается за 90 дней до отправления состава. Купить проездной документ можно в кассе дальнего следования РЖД или онлайн на нашем сайте.
«Ласточка» — скоростные электропоезда ЭС1 и ЭС2Г, которые используются для пригородных, городских и региональных пассажирских перевозок. Данное семейство пассажирских электропоездов было специально создано по заказу ОАО «Российские железные дороги» немецкой компанией «Siemens AG». В частности, ЭС1 были произведены в г. Крефельд (Германия) на одноименном заводе конгломерата, а ЭС2Г — в г. Верхняя Пышма (Свердловская область) на заводе «Уральские локомотивы». Серии ЭС1П и ЭС2ГП также собирались в России по лицензии Siemens
Услуги для пассажиров поездов "Ласточка" Поезда "Ласточка" предлагают пассажирам различные уровни комфорта: от базового до бизнес-класса. В зависимости от выбранного вагона, доступны такие услуги, как кожаные кресла с регулировкой, мобильный бар, розетки для зарядки устройств, дорожные и детские наборы, пресса, а также гардероб и доступ к Медицентру. Пассажиры бизнес-класса также получают питание и возможность выбора меню. Дополнительно предоставлена информация о телефонах камер хранения забытых вещей на станциях Санкт-Петербург, Бологое и Великий Новгород.
Четвертый вагон скоростного поезда «Сапсан» относится к классу «Экономический». Как и другие вагоны фирменного
