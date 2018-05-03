«Карелия» — фирменный поезд РЖД, соединяющий Москву и Петрозаводск. Впервые поезд «Карелия» отправился в рейс в ноябре 1985 года, и уже в 1996 году получил почетный статус фирменного состава. В связи с развитием в России туризма, поезд стал популярен среди путешественников, желающих полюбоваться дикой природой Республики Карелия.
Маршрут
Ночной фирменный поезд «Карелия» курсирует по маршруту Петрозаводск — Москва и обратно ежедневно круглый год, кроме 31 декабря.
Отправной пункт состава — Петрозаводск-Пасс., а прибытия — станция Москва-Октябрьская (Ленинградский вокзал столицы). С начальной станции поезд отправляется под номером 017А, а в обратном направлении — 018А.
Расписание движения
По маршруту Москва — Петрозаводск фирменный поезд «Карелия» проходит расстояние в 922 км за полдня. Время следования в пути:
от Петрозаводска до Москвы — 11 часов 53 минуты;
от Москвы до Петрозаводска — 11 часов 50 минут.
В пути состав останавливается на в 7 городах: Свирь, Подпорожье, Лодейное Поле, Волхов, Малая Вишера, Бологое, Тверь. Самая длительная стоянка — на станции Свирь (30 минут).
Актуальное на поезд «Карелия» расписание представлено в таблице (отправление и прибытие указано по местному времени):
В состав «Карелии» входят вагоны последнего поколения, оформленные в фирменном серо-красном стиле РЖД. Поскольку состав фирменный, то включает в себя вагоны повышенного комфорта:
1 «Люкс»;
1 СВ;
5 купейных;
8 плацкартных;
1 вагон-ресторан.
Вагон № 9 — штабной и оборудован для перевозки людей с ограниченными возможностями, а вагон № 15 — для пассажиров, предпочитающих путешествовать VIP-классом.
Класс обслуживания
«Карелия» — визитная карточка Республики. Это современный поезд для комфортабельного путешествия с высококлассным обслуживанием и вежливым персоналом. В таблице представлена краткая характеристика вагонов и предоставляемого сервиса:
Тип вагона
Характеристика
Сервис и услуги
Люкс
нижний мягкий диван
верхняя спальная полка
душевая кабина
умывальник
биотуалет
телевизор
кнопка вызова проводника
рацион питания
напитки
постельное белье
полотенце, халат, тапочки
санитарно-гигиенический набор
пресса
рацион питания
постельное белье
полотенце
санитарно-гигиенический набор
печатные издания
Плацкарт
аналогичен плацкартным вагонам в других поездах
постельное белье
Проголодавшиеся пассажиры могут посетить великолепный вагон-ресторан, выполненный в современном дизайне. Выбор меню обширный: от горячих ароматных супов до свежих закусок и салатов. В вагоне-ресторане можно просто выпить свежесваренного кофе с десертом или полноценно поужинать.
Пассажиры, купившие билет в вагон класса «Люкс», в день отправления и прибытия могут рассчитывать на бесплатные услуги сервисных центров:
пребывание в зале ожидания повышенной комфортности;
комната личной гигиены;
информационно-справочные услуги;
пресса;
зарядка гаджетов;
спутниковое ТВ и Wi-Fi;
безалкогольные напитки.
Стоимость билетов
Поезд «Карелия» входит в программу динамического ценообразования. Это значит, что цена на билеты постоянно меняется и зависит от спроса на конкретную дату, типа выбранного вагона, даты покупки проездного документа.
Цена билета в вагон:
плацкарт — от 2400 рублей;
купе — от 3900 рублей;
СВ — от 7700 рублей;
Люкс — от 15 400 рублей.
Продаются билеты в кассе дальнего следования на вокзале и онлайн за 90 дней до отправления поезда «Карелия».
Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура
покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут.
Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:
Ф.И.О.; пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф,
номер бонусной карты (при наличии).
Останется оплатить посадочный талон банковской картой
или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый
посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться
электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен
предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети.
Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите
проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности.
Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности.
При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего
этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета,
должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны
на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие
детям путешествовать одним:
для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах
по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70%
от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет,
то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу
оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без
предоставления отдельного места.
На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет.
До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику.
Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса.
Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого
комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся
только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны
ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять.
Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после
предъявления следующих документов:
назвав кассиру 14-значный номер заказа;
предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен.
Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.